Falşi poliţişti au vrut să înşele o bătrână prin metoda "hoţii români", în Germania. Cum le-a dejucat planul

O femeie de 61 de ani din Germania a dejucat o tentativă de înşelăciune, după ce mai mulţi escroci care s-au dat drept poliţişti au încercat să o convingă să le predea banii şi bunurile de valoare. Femeia a anunţat autorităţile şi a pregătit o predare falsă, în urma căreia doi bărbaţi, de 41 şi 43 de ani, au fost arestaţi.

Incidentul a avut loc în localitatea Mitwitz, din districtul Kronach, Germania. Totul a început marţi, 3 noiembrie, când femeia a primit un apel de la persoane necunoscute care pretindeau că sunt poliţişti. Aceştia i-au spus că o grupare de hoţi români acţiona în cartierul său şi că numele ei ar fi fost găsit pe o listă asupra suspecţilor, scrie tvo.de.

Escrocii au inventat povestea unei bande de hoţi români

În timpul conversaţiei, falşii poliţişti au întrebat-o pe femeie ce sume de bani şi bunuri de valoare deţine. I-au explicat apoi că acestea ar trebui predate autorităţilor pentru a fi păstrate în siguranţă, astfel încât să nu ajungă pe mâinile presupuşilor hoţi.

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Pentru a face povestea mai credibilă, escrocii au transferat apelul de mai multe ori către persoane care pretindeau că sunt poliţişti sau procurori. În tot acest timp, au exercitat presiuni asupra femeii pentru a o determina să accepte predarea bunurilor.

Apelurile au fost efectuate inclusiv de pe un număr de telefon din Austria. În cele din urmă, suspecţii au încheiat convorbirea şi au anunţat că vor reveni a doua zi.

Femeia a pus o carte în geantă, în locul banilor

Miercuri dimineaţă, escrocii au sunat din nou şi au stabilit o întâlnire pentru predarea bunurilor. Femeia a decis să intre în joc, dar a anunţat în acelaşi timp Poliţia din Kronach.

În loc să pregătească bani sau obiecte de valoare, aceasta a pus o carte într-o geantă. La locul stabilit pentru predare, poliţiştii au intervenit şi au arestat un bărbat de 41 de ani, cu cetăţenie germană şi kazahă.

Al doilea suspect, prins într-un BMW cu numere de Cehia

La scurt timp după prima arestare, o patrulă de poliţie a observat un BMW cu numere de înmatriculare din Cehia, care tocmai plecase din zonă. Agenţii au oprit maşina în apropiere.

Şoferul, un cetăţean german de 43 de ani, prezenta semne specifice consumului de droguri. Testele au indicat prezenţa THC, motiv pentru care poliţiştii au dispus şi recoltarea unor probe de sânge. Maşina a fost confiscată, iar bărbatul a fost, la rândul lui, arestat.

Ancheta a fost preluată de Poliţia din Coburg. Potrivit primelor informaţii, anchetatorii suspectează că cei doi bărbaţi au legătură unul cu celălalt. Rolul exact al fiecăruia în tentativa de înşelăciune urmează să fie stabilit în cursul investigaţiilor.