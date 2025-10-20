Un incident dramatic a avut loc în această dimineaţă pe Aeroportul Internaţional din Hong Kong. Chiar în timpul aterizării, un avion de marfă a lovit un vehicul situat pe pistă şi a căzut în apă, unde aproape s-a rupt în două. Doi membri ai personalului de la sol au fost şi ei târâţi în mare. Deşi au fost scoşi repede, amândoi au murit la spital. Cei patru membri ai echipajului care se aflau la bordul avionului au supravieţuit şi au fost transportaţi la spital.

Două persoane au murit, la aeroportul din Hong Kong, China, după ce un avion de tip cargo a lovit un vehicul la sol în timpul aterizării, înainte de a ieşi de pe pistă şi de a se prăbuşi în mare, relatează AFP şi Reuters, citaţi de News.ro

Avionul Boeing 747, operat de compania aeriană turcă ACT Airlines, ateriza pe Aeroportul Internaţional Hong Kong în jurul orei 3:50 dimineaţa, venind de la Dubai, au precizat autorităţile. Compania aeriană închiriase avionul de la Emirates, un transportator aerian cu zboruri lungi cu sediul în Dubai.

Patru membri ai echipajului, transportaţia la spital

Patru membri ai echipajului avionului au fost salvaţi şi transportaţi la spital. Rapoartele iniţiale ale poliţiei indicau că două persoane aflate într-un vehicul de la sol al aeroportului au fost ucise.

Emirates a declarat că avionul de marfă Boeing 747 care zbura cu numărul EK9788 era închiriat cu echipaj şi operat de ACT Airlines. În cazul închirierilor cu echipaj, compania care furnizează avionul asigură şi echipajul, întreţinerea şi asigurarea. Emirates a declarat că nu se afla nicio marfă la bord.

Pista nordică a aeroportului a rămas închisă

Posturile locale de televiziune din Hong Kong au arătat aeronava parţial scufundată chiar lângă marginea digului aeroportului. Partea din faţă a aeronavei şi cabina de pilotaj erau vizibile deasupra apei, dar coada părea să se fi rupt.

Accidentul a avut loc pe pista nordică a aeroportului din Hong Kong, unul dintre cele mai aglomerate din Asia. Această pistă a rămas închisă, în timp ce celelalte două piste ale aeroportului continuă să funcţioneze.

