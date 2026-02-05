O rețea care ducea români în Grecia, îi ținea ostatici și îi obliga să cerșească a fost destructurată

O rețea de criminalitate organizată specializată în traficul de persoane a fost destructurată în Grecia. În urma unei operațiuni desfășurate la Atena, 3 membri importanți ai grupării au fost arestați, iar 12 victime, cetățeni români, au fost identificate și plasate sub protecție, cu sprijinul Agenției pentru Securitate Internă a Statelor Unite. Gruparea ar fi acționat cel puțin din 2021. Racola bărbați străini cu promisiuni false de locuri de muncă și îi exploata ulterior prin muncă forțată și cerșetorie.

Operațiunea a avut loc marți dimineață, la Atena, cu sprijinul Serviciului de Securitate Internă al Statelor Unite (HSI), alături de autoritățile grecești. În urma intervenției, trei membri de frunte ai organizației au fost arestați, iar 12 victime aflate sub controlul acestora au fost identificate.

Dosarul penal, instrumentat caz cu caz, vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în scopul exploatării prin cerșetorie, vătămare corporală a persoanelor vulnerabile, deținere ilegală de documente de călătorie aparținând unor terți și furnizarea de mijloace mobile pentru facilitarea activității infracționale. În cauză sunt cercetate încă șapte persoane, presupuse a fi membri ai organizației.

Activitatea grupării datează cel puțin din anul 2021, membrii acesteia folosind mijloace coercitive împotriva victimelor și exploatând cerșetoria ca sursă de venit.

Mai exact, pentru a-și atinge scopul, membrii organizației criminale:

identificau în principal cetățeni români aflați într-o stare de vulnerabilitate accentuată, cauzată de dificultăți financiare grave sau de abilități sociale limitate;

recrutau victimele prin promisiuni false de muncă legală și bine plătită în Grecia (în construcții, fabrici etc.) sau prin asigurări neadevărate privind obținerea unor câștiguri mari din cerșetorie;

își asigurau controlul asupra victimelor încă din etapa deplasării, realizată cu vehicule, direct sau prin state intermediare;

le cazau în apartamente, în special în centrul Atenei, unde locuiau împreună cu alte persoane exploatate în mod similar și, în unele cazuri, le rețineau actele de identitate;

invocau existența unor presupuse datorii sau recurgeau la amenințări, pentru a le impune tăcerea și conformarea.

În acest mod, victimele ajungeau sub control complet și exclusiv, fiind total dependente de membrii organizației pentru locuință, hrană și mijloace de trai, fără nicio alternativă reală.

Ulterior, acestea erau obligate să cerșească ore în șir, în principal la semafoare și în alte zone aglomerate din regiunea Attica, membrii grupării stabilind locurile de acțiune, organizând transportul și exercitând o supraveghere permanentă.

În urma investigațiilor, au fost identificate și confiscate 4.876,40 euro, dintre care 281,40 euro în monede, numeroase documente de transfer de bani, telefoane mobile, bilete olografe, trei autoturisme folosite pentru transportul victimelor, precum și un document de călătorie aparținând unei victime, reținut ilegal de membrii organizației.

Totodată, în cooperare cu organizații neguvernamentale specializate, 12 cetățeni români au beneficiat de protecție și asistență, iar colaborarea cu autoritățile române continuă pentru identificarea altor posibile victime.

Persoanele arestate au fost prezentate Parchetului competent.

