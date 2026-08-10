Adevăratul motiv pentru care americanii nu vor să-i lase pe ucraineni să producă rachete Patriot

Ucraina ar putea ajunge să producă rachete Patriot mai repede și mult mai ieftin decât Statele Unite, iar asta îi îngrijorează pe marii producători americani de armament relatează The Atlantic. Potrivit unui oficial republican, adevărata miză ar fi nu doar considerentele de securitate, ci şi concurența: Lockheed Martin și Raytheon se tem că ucrainenii ar putea îmbunătăți interceptoarele și să le producă la scară largă.

Companiile americane din industria de apărare Raytheon și Lockheed Martin se tem că, dacă Ucraina va obține licența de producție a rachetelor interceptoare Patriot, le-ar putea îmbunătăți și produce mai rapid și semnificativ mai ieftin decât Statele Unite, relatează The Atlantic.

De ce se tem americanii

Potrivit publicației, Raytheon și Lockheed au spus public că nu sunt de acord ca Ucraina să primească licența de producție, motivând "riscurile de furt al proprietății intelectuale și de transfer neautorizat de tehnologie".

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Totuși, un oficial republican din Congres a declarat revistei că adevăratul motiv este teama de concurență. Producătorii americani sunt îngrijorați că "ucrainenii vor găsi o modalitate de a îmbunătăți rachetele Patriot, iar apoi le vor produce în masă și mult mai ieftin decât o fac liniile de producție existente în SUA".

Amintim că, în ciuda declarațiilor făcute de președintele american la summitul NATO de la Ankara, la începutul lunii iulie, Trump s-a dovedit ulterior că nu este dispus să lase Kievul să producă rachetele pe care le cere cu disperare ca să se apere de atacurile rusești.

Liderul de la Casa Albă a spus, pe 31 iulie, că Washingtonul trebuie să fie "foarte atent" când permite altor state să construiască armament american avansat. Interceptoarele PAC-3 sunt printre cele mai sofisticate rachete ale americanilor.

În timpul întâlnirii cu președintele SUA, Donald Trump, la Casa Albă, pe 28 iulie, Zelenski a solicitat, pe lângă licențele de producție, și furnizarea imediată a "câtorva sute" de rachete din stocurile existente.

SUA au consumat două treimi din stocurile de Patriot

Trump a refuzat transferul solicitat, motivând că stocurile americane sunt limitate și că prioritățile SUA s-au mutat în Orientul Mijlociu.

La două zile după întâlnirea cu președintele ucrainean, Trump a spus despre Patriot că este "o armă extraordinară" și a declarat că SUA "trebuie să fie atente cui îi acordă licența".

Potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), în ultimele șase luni SUA au consumat aproximativ două treimi din stocurile lor de interceptoare Patriot în războiul împotriva Iranului.

Potențialul militaro-industrial al Ucrainei a crescut

Chiar dacă Ucraina ar primi licența de producție, ar fi nevoie de ani pentru dezvoltarea unei producții la scară largă. Pe termen lung, Kievul ar putea produce un surplus de rachete Patriot pentru nevoile SUA sau ale aliaților acestora, însă tocmai acest lucru ar provoca îngrijorare în rândul producătorilor americani de armament.

Analiștii de la The Atlantic notează că potențialul militaro-industrial al Ucrainei a crescut semnificativ, iar țara devine tot mai puțin dependentă de ajutorul direct. În prezent, Ucraina produce aproximativ 10 milioane de drone pe an, comparativ cu Statele Unite, care produc 100.000.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută că Ucraina a ajuns la un acord cu SUA privind alocarea lunară de rachete pentru sistemele Patriot, însă numărul acestora este insuficient pentru necesitățile apărării antiaeriene ucrainene.

Scenariu de compromis

Agenţia Reuters a dezvăluit pe 8 august ca în ciuda răzgândirii lui Donald Trump, SUA și Ucraina încearcă să găsească o soluție prin care Kievul să participe la producția rachetelor interceptoare Patriot. Potrivit variantelor de compromis discutate acum, Ucraina ar putea fabrica doar anumite componente, iar asamblarea finală să se facă în Germania, sau ar putea fi inclusă într-un program americano-european deja existent. Se discută și despre producerea unei versiuni mai ieftine a interceptorului PAC-3. Matthew Whitaker, reprezentantul SUA la NATO, conduce negocierile și face presiuni pentru un acord.