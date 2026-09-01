Trump, pregătit să aloce milioane de $ pentru presa de dreapta din Europa. Reacţia Franţei

Administraţia Trump pregăteşte milioane de dolari pentru proiecte media şi organizaţii conservatoare din Europa, o iniţiativă care riscă să provoace noi tensiuni între Washington şi capitalele europene. Patru milioane de dolari ar urma să ajungă la proiecte din zona presei de dreapta, în timp ce întregul pachet destinat activităţilor din Europa se ridică la cel puţin 25 de milioane de dolari.

Granturile riscă să adâncească tensiunile dintre administraţia Trump şi guvernele europene, dintre care unele au acuzat deja Washingtonul că se amestecă în politica lor internă.

Biroul pentru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă (DRL) al Departamentului de Stat al SUA afirmă că finanţarea este menită să consolideze legăturile transatlantice şi să promoveze libertatea de exprimare. Aceasta vine în contextul în care ţările europene se pregătesc pentru alegeri în următorii doi ani, iar administraţia Trump susţine deschis partidele populiste de dreapta şi de extremă dreapta din Europa, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Milioane de dolari pentru proiecte privind "regresul democratic" din Europa

Departamentul de Stat a notificat Congresul pe 21 august despre intenţia de a aloca aceste fonduri, potrivit surselor citate, care au vorbit sub condiţia anonimatului.

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Trei milioane de dolari au fost alocate pentru un program de "documentare şi analiză a regresului democratic din Europa în ceea ce priveşte migraţia în masă şi ilegală, peisajul media independent şi agendele legislative ale entităţilor supranaţionale", potrivit surselor.

Un alt milion de dolari vizează crearea unui consorţiu de jurnalişti independenţi care acoperă teme precum suveranitatea naţională, drepturile naturale şi libertatea religioasă în Europa, au adăugat persoanele citate.

Reuters nu a putut determina ce organizaţii sau jurnalişti ar putea primi granturi.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că DRL nu finanţează partide politice şi că administraţia Trump îşi menţine angajamentul de a apăra democraţia şi drepturile omului în întreaga lume, inclusiv în Europa.

Comisia Europeană nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Administraţia Trump şi-a schimbat abordarea privind promovarea democraţiei

Administraţia Trump s-a îndepărtat în mare măsură de promovarea tradiţională a democraţiei şi drepturilor omului de către SUA, concentrându-se în schimb pe probleme economice şi comerciale.

De asemenea, a pledat pentru cauze selective, în special cele legate de politicienii de dreapta şi de ceea ce consideră a fi o înăbuşire a vocilor conservatoare online.

Aproximativ 10 milioane de dolari din finanţare au fost deja făcute publice prin intermediul a trei notificări ale Departamentului de Stat pentru aplicanţi în iulie şi august. Notificarea de finanţare din 21 august face parte dintr-o sumă suplimentară de cel puţin 15 milioane de dolari, ceea ce aduce valoarea totală a grantului pentru activităţi legate de Europa la un minim de 25 de milioane de dolari.

Franţa avertizează că nu va tolera "nicio tentativă de interferenţă străină"

Finanţarea a provocat o reacţie negativă din partea unor capitale europene.

"Franţa şi europenii nu vor tolera nicio tentativă de interferenţă străină în procesele lor electorale, indiferent de provenienţa acesteia", a scris ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, pe platforma X în iulie, ca răspuns la anunţurile de finanţare.

Granturile europene fac parte dintr-o propunere de finanţare mai amplă din partea Departamentului de Stat, în valoare totală de aproape 180 de milioane de dolari, care include o combinaţie de programe, între care granturi pentru documentarea "abuzurilor" împotriva comunităţilor minoritare sud-africane şi sprijinirea societăţii civile pentru a contracara "exagerarea judiciară şi cenzura" din Brazilia.

Pachetul de finanţare include numeroase granturi pentru promovarea democraţiei tradiţionale, concentrându-se pe guverne opresive precum China şi Coreea de Nord.

Finanţarea este aşteptată să fie finalizată până la sfârşitul lunii septembrie, au declarat trei persoane familiarizate cu aceste demersuri.