Serviciile secrete sud-coreene: O întâlnire între Trump şi Kim Jong Un ar putea avea loc "în orice moment"

Serviciile de informaţii sud-coreene consideră că un summit între liderul nord-coreean Kim Jong Un şi preşedintele american Donald Trump ar putea avea loc "oricând", invocând "semne de dialog" între cele două ţări, a declarat un parlamentar marţi, după un briefing cu serviciile, relatează AFP.

"În ceea ce priveşte un summit între Coreea de Nord şi Statele Unite, o analiză sugerează că acesta ar putea avea loc oricând", a declarat parlamentarul Youn Kun-young presei.

"Deşi nu au fost prezentate dovezi ale unor contacte concrete între cele două părţi, există semne de dialog", a adăugat el după întâlnirea cu uşile închise cu oficiali ai Serviciului Naţional de Informaţii (NIS).

Preşedintele american Donald Trump, care s-a întâlnit cu Kim Jong Un de trei ori în timpul primului său mandat (2017-2021), a surprins pe toată lumea pe 19 august, dând asigurări că se va întâlni din nou cu liderul nord-coreean până la sfârşitul anului.

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În acelaşi timp, a scurtat exerciţiile militare comune anuale cu Coreea de Sud, despre care a spus că au transmis "un semnal total nepotrivit şi ostil" către Phenian.

Trump se laudă că are o relaţie specială cu Kim Jong Un, a cărui ţară este considerată o ameninţare majoră la adresa securităţii SUA de către serviciile secrete americane.

Pentru moment, Coreea de Nord nu a dat niciun semn public că ar accepta această invitaţie la dialog.

La scurt timp după anunţul preşedintelui american, Kim Yo Jong, influenta soră a liderului nord-coreean, a declarat că "nu este deloc de curent" cu vreo comunicare între fratele Kim Jong Un şi Donald Trump.

Coreea de Nord a efectuat apoi teste cu aproximativ zece rachete balistice cu rază scurtă de acţiune şi a condamnat săptămâna aceasta drept o "ameninţare" manevrele navale programate pentru septembrie între Statele Unite, Coreea de Sud şi Japonia.