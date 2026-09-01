Observator » Ştiri externe » Serviciile secrete sud-coreene: O întâlnire între Trump şi Kim Jong Un ar putea avea loc "în orice moment"

Serviciile secrete sud-coreene: O întâlnire între Trump şi Kim Jong Un ar putea avea loc "în orice moment"

- Profimedia
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Mihai Iorga | Timp citire: 2 minute
Publicat la 01.09.2026, 08:57 | Modificat la 01.09.2026, 09:10

Serviciile de informaţii sud-coreene consideră că un summit între liderul nord-coreean Kim Jong Un şi preşedintele american Donald Trump ar putea avea loc "oricând", invocând "semne de dialog" între cele două ţări, a declarat un parlamentar marţi, după un briefing cu serviciile, relatează AFP.

"În ceea ce priveşte un summit între Coreea de Nord şi Statele Unite, o analiză sugerează că acesta ar putea avea loc oricând", a declarat parlamentarul Youn Kun-young presei.

"Deşi nu au fost prezentate dovezi ale unor contacte concrete între cele două părţi, există semne de dialog", a adăugat el după întâlnirea cu uşile închise cu oficiali ai Serviciului Naţional de Informaţii (NIS).

Preşedintele american Donald Trump, care s-a întâlnit cu Kim Jong Un de trei ori în timpul primului său mandat (2017-2021), a surprins pe toată lumea pe 19 august, dând asigurări că se va întâlni din nou cu liderul nord-coreean până la sfârşitul anului.

Articolul continuă după reclamă

În acelaşi timp, a scurtat exerciţiile militare comune anuale cu Coreea de Sud, despre care a spus că au transmis "un semnal total nepotrivit şi ostil" către Phenian.

Trump se laudă că are o relaţie specială cu Kim Jong Un, a cărui ţară este considerată o ameninţare majoră la adresa securităţii SUA de către serviciile secrete americane.

Pentru moment, Coreea de Nord nu a dat niciun semn public că ar accepta această invitaţie la dialog.

Pe acelaşi subiect

La scurt timp după anunţul preşedintelui american, Kim Yo Jong, influenta soră a liderului nord-coreean, a declarat că "nu este deloc de curent" cu vreo comunicare între fratele Kim Jong Un şi Donald Trump.

Coreea de Nord a efectuat apoi teste cu aproximativ zece rachete balistice cu rază scurtă de acţiune şi a condamnat săptămâna aceasta drept o "ameninţare" manevrele navale programate pentru septembrie între Statele Unite, Coreea de Sud şi Japonia.

Mihai Iorga
Like
donald trump kim jong un intalnire coreea de sud servicii secrete
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.