Administraţia Trump schimbă recomandările alimentare şi declară război zahărului adăugat

Secretarul pentru sănătate Robert F Kennedy Jr în administrația Trump interzice sucurile de fructe și toate băuturile îndulcite cu zahăr. Încurajează consumul de carne roșie, unt și produse lactate, scrie Daily Mail.

Kennedy a declarat că cea mai nouă versiune a recomandărilor nutriționale va pune accentul pe grăsimile saturate. Acestea sunt prezente în special în alimentele de origine animală, precum brânza, carnea roșie și untul, .

"Astăzi, minciunile încetează. Punem capăt războiului împotriva grăsimilor saturate", a declarat Kennedy miercuri.

El a calificat recomandările anterioare drept "învechite". A dat vina pentru epidemia de boli cronice din America alimentelor ultra-procesate și coloranților artificiali.

Ghidurile alimentare anterioare, care sunt actualizate la fiecare cinci ani, recomandau ca o persoană să nu consume mai mult de 10% din caloriile zilnice din grăsimi saturate. American Heart Association este și mai strictă. Afirmă că doar 6% din caloriile unei persoane ar trebui să provină din alimente bogate în grăsimi saturate.

Ghidul administrației Trump avertizează americanii să evite toate băuturile îndulcite cu zahăr, cum ar fi sucurile de fructe și băuturile carbogazoase. Copiii să evite zaharurile adăugate până la vârsta de 10 ani, mult mai târziu decât recomandarea anterioară, care era de doi ani.

De asemenea, avertizează împotriva alimentelor bogate în carbohidrați rafinați, cum ar fi orezul, ovăzul și pâinea.

Administrația Trump încurajează consumul de produse lactate, cum ar fi laptele, brânza și iaurtul, grăsimi saturate precum carnea roșie neprelucrată, untul și ouăle.

Medicii și experții în nutriție au declarat pentru Daily Mail că, deși cantitățile mici de grăsimi saturate sunt puțin probabil să aibă efecte pe termen lung, încurajarea americanilor să consume cantități mai mari ar putea agrava rata deja crescută a bolilor de inimă și a obezității.

Anna Schraff, coach în nutriție, a declarat: "Concluzia este că cele mai riguroase dovezi științifice arată în mod constant că un consum mai mare de grăsimi saturate este asociat cu un risc crescut de boli cardiace, atacuri de cord, accidente vasculare cerebrale și demență".

Dr. Jessica Mack, terapeut ocupațional, spune că, deși grăsimile saturate în cantități mari sunt asociate cu leziuni cardiace, alimentele bogate în grăsimi conțin și nutrienți importanți.

Un ou mare conține aproximativ 150 de miligrame de colină. Este aproximativ un sfert din valoarea zilnică recomandată. Colina susține memoria, starea de spirit și controlul muscular.

Produsele lactate, precum brânza și laptele, sunt bogate în calciu, care întărește oasele și dinții, susține funcția musculară și ajută la coagularea sângelui.

"Cheia este moderația și combinarea atentă cu alimente integrale, precum legume, fructe și cereale integrale", a declarat dr. Mack.

