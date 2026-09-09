Observator » Ştiri externe » AfD cere schimbarea puterii în Germania. Weidel, către Merz: "Coaliţia negru-roşu a luat sfârşit"

AfD cere schimbarea puterii în Germania. Weidel, către Merz: "Coaliţia negru-roşu a luat sfârşit"

AfD cere schimbarea puterii în Germania. Weidel, către Merz: "Coaliţia negru-roşu a luat sfârşit" - Profimedia
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor L.B. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.09.2026, 12:45 | Modificat la 09.09.2026, 12:45

Victoria categorică obținută de partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt ar însemna sfârșitul coaliției aflate la guvernare la nivel federal, condusă de cancelarul Friedrich Merz, a susținut miercuri Alice Weidel, co-lidera formațiunii, potrivit dpa, relatează Agerpres.

Weidel a luat cuvântul în Bundestag - camera inferioară a parlamentului - în timpul "Săptămânii bugetului", marcând prima sa confruntare directă cu cancelarul după alegerile de duminică, la care AfD a obţinut o victorie categorică, cu aproape 44% din voturi, în timp ce creştin-democraţii (Uniunea Creştin-Democrată, CDU) conduşi de Merz au rămas mult în urmă, cu aproximativ 17%.

"Alegătorii din Saxonia-Anhalt v-au transmis un mesaj extrem de clar, în limbajul suveranităţii democratice: coaliţia negru-roşu a luat sfârşit", i-a spus Weidel lui Merz în parlament, făcând referire la culorile conservatorilor şi ale partenerului junior de coaliţie, social-democraţii (SPD).

Totodată, Weidel l-a criticat pe Merz pentru politica sa economică, acuzându-l că promovează o politică de îndatorare fără precedent.

Articolul continuă după reclamă

"Împingeţi Germania spre faliment naţional într-un timp record", a afirmat ea, apreciind că proiectul de buget reprezintă o declaraţie de capitulare.

Guvernul condus de Merz a relaxat anul trecut regulile stricte ale Germaniei privind îndatorarea, pentru a permite o creştere masivă a investiţiilor în apărare, infrastructură şi măsuri de combatere a schimbărilor climatice, aminteşte dpa.

L.B.
Like
afd alice weidel friedrich merz germania saxonia anhalt alegeri germania bundestag
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.