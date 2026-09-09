AfD cere schimbarea puterii în Germania. Weidel, către Merz: "Coaliţia negru-roşu a luat sfârşit"

Victoria categorică obținută de partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt ar însemna sfârșitul coaliției aflate la guvernare la nivel federal, condusă de cancelarul Friedrich Merz, a susținut miercuri Alice Weidel, co-lidera formațiunii, potrivit dpa, relatează Agerpres.

Weidel a luat cuvântul în Bundestag - camera inferioară a parlamentului - în timpul "Săptămânii bugetului", marcând prima sa confruntare directă cu cancelarul după alegerile de duminică, la care AfD a obţinut o victorie categorică, cu aproape 44% din voturi, în timp ce creştin-democraţii (Uniunea Creştin-Democrată, CDU) conduşi de Merz au rămas mult în urmă, cu aproximativ 17%.

"Alegătorii din Saxonia-Anhalt v-au transmis un mesaj extrem de clar, în limbajul suveranităţii democratice: coaliţia negru-roşu a luat sfârşit", i-a spus Weidel lui Merz în parlament, făcând referire la culorile conservatorilor şi ale partenerului junior de coaliţie, social-democraţii (SPD).

Totodată, Weidel l-a criticat pe Merz pentru politica sa economică, acuzându-l că promovează o politică de îndatorare fără precedent.

Articolul continuă după reclamă

"Împingeţi Germania spre faliment naţional într-un timp record", a afirmat ea, apreciind că proiectul de buget reprezintă o declaraţie de capitulare.

Guvernul condus de Merz a relaxat anul trecut regulile stricte ale Germaniei privind îndatorarea, pentru a permite o creştere masivă a investiţiilor în apărare, infrastructură şi măsuri de combatere a schimbărilor climatice, aminteşte dpa.