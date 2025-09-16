Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania înregistrat, un avans important la alegerile locale din regiunea industrială Renania de Nord-Westfalia, care este cea mai populată regiune a ţării.

Astfel, AfD a atins un record istoric de 14,5%, faţă de cele puţin peste 5 procente, obţinute în urmă cu cinci ani. Regiunea era dominată, în mod tradiţional de Partidul Conservator şi de social-democraţi. De această dată, cele două formaţiuni au scăzut procentual, la fel şi Verzii.

Alegerile municipale din cel mai populat land al ţării sunt considerate un prim test important la câteva luni după alegerile federale care au condus cu greu la formarea unei coaliţii de guvernare formate din conservatorii cancelarului Friedrich Merz şi social-democraţi.

Alice Weidel a declarat, in lumina rezultatelor, că mişcarea sa nationalist extremista are obiectivul declarat de a deveni în curând principalul partid al ţării.

