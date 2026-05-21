Airbus şi Air France, amendă simbolică la 17 ani de la prăbuşirea soldată cu moartea a 228 de oameni

Răsturnare de situaţie în cazul celui mai negru accident din istoria aviaţiei franceze. Air France şi Airbus au fost găsite vinovate pentru omor din culpă în urma prăbuşirii unui avion cu 228 de oameni, pe ruta Rio-Paris în 2009, după ce în primă instanţă fuseseră achitate. Cele două companii au primit o amendă simbolică de câte 225.000 de euro.

Curtea de Apel din Paris a găsit joi companiile Air France şi Airbus vinovate pentru omor din culpă în urma prăbuşirii acum 17 ani a unui avion care efectua un zbor între Rio de Janeiro şi Paris.

Pe 1 iunie 2009, un avion Airbus 330-200 care efectua zborul AF447 de la Rio de Janeiro la Paris s-a prăbuşit în Oceanul Atlantic în miez de noapte, la câteva ore după decolare.

Toţi cei 216 pasageri şi 12 membri ai echipajului şi-au pierdut viaţa. La bordul avionului se aflau persoane de 33 de naţionalităţi, inclusiv 72 de francezi şi 58 de brazilieni.

Cutiile negre au confirmat că punctul de plecare al accidentului a fost îngheţarea sondelor Pitot, adică senzorii care măsoară viteza avionului.

Din cauza îngheţului, aparatul a transmis date greşite despre viteză, iar piloţii au pierdut controlul avionului într-o zonă cu vreme dificilă, aproape de Ecuator. Echipajul nu a mai reuşit să redreseze aparatul.

Cele două companii, care fuseseră achitate în primă instanţă şi au negat orice vinovăţie, au primit o amendă de 225.000 de euro, o sumă simbolică, dar care le pătează imaginea, potrivit Le Figaro.

Compania aeriană Air France a fost găsită vinovată pentru că nu şi-a instruit în mod corespunzător piloţii pentru situaţiile de îngheţare a sondelor Pitot, instalate în exteriorul aeronavei şi care măsoară viteza, precum şi pentru că nu şi-a informat în mod adecvat echipajele.

Cât despre compania producătoare Airbus, potrivit instanţei aceasta a subestimat gravitatea defecţiunilor senzorilor de viteză şi nu a luat toate măsurile necesare pentru a informa urgent companiile aeriene.

Ambele compani au fost achitate în primă instanţă, deşi tribunalul a admis atunci că au existat "imprudenţe" şi "neglijenţe", fără a putea demonstra "o legătură certă de cauzalitate".

Airbus a invocat în apărarea sa deciziile eronate luate de piloţi într-o situaţie de urgenţă.

