Veşti dureroase vin din Germania, unde noaptea trecută a fost găsită fără viaţă una dintre româncele prinse sub dărâmăturile clădirii prăbuşite în Görlitz. Este vorba despre Georgiana, tânăra de 25 de ani, care urma să se căsătorească peste câteva luni. Căutările continuă și la această oră, pentru că sub ruine mai sunt prietena româncei și un cetățean bulgar. Cu fiecare oră care trece scad şansele ca oamenii care sunt sub dărâmături să mai fie găsiţi în viaţă.

Salvatorii spun că operațiunea rămâne în continuare una extrem de dificilă și periculoasă. Sunt bucăți uriaşe de beton, fiare contorsionate și resturi instabile care se pot prăbuși oricând, inclusiv peste echipele de intervenție. Și totuși, căutările nu s-au oprit nicio clipă. Pompierii încearcă acum să ajungă la celelalte două persoane dispărute.

O tânără din România și un bărbat cu cetățenie dublă, bulgaro-germană, ambii aflați încă sub dărâmături. Trupul Georgianei, tânăra găsită fără viață, a fost scos în timpul nopții, după mai bine de 48 de ore de intervenție continuă.

Salvatorii caută printre dărâmături cu mâinile goale

Salvatorii au lucrat aproape exclusiv cu mâinile, tocmai pentru a evita alte prăbușiri și pentru a nu pune în pericol eventualii supraviețuitori. La un moment dat, echipele au descoperit mai multe goluri de aer în subsolul clădirii. Acolo au fost introduse microfoane speciale și camere de mici dimensiuni, în speranța că se va auzi un strigăt de ajutor.

Un rol esențial în aceste căutări l-au avut câinii special antrenați, care au indicat mai multe zone unde ar putea exista victime. În unele puncte, pompierii au săpat centimetru cu centimetru, doar cu mâinile goale. Rudele tinerei românce căutate sunt încă aici, la locul tragediei. Sunt devastați de durere. Am vorbit chiar în această dimineață cu mama Andreei, deși încă speră la o minune. Spune că încearcă să se pregătească și pentru cel mai greu scenariu.

Care ar fi fost cauza exploziei

Între timp, anchetatorii încearcă să afle cauzele exacte ale tragediei. Principala ipoteză este această explozie provocată de gaze. Sunt însă multe întrebări fără răspuns.

Proprietarul clădirii spune că imobilul fusese renovat recent și în apartamente nu existau instalații individuale de gaze. Așa că ne duce cu gândul la explozia care a fost în Rahova, unde acea acumulare de la subsolul clădirii a provocat dezastrul din România. Același scenariu este posibil să se fi petrecut și aici.

