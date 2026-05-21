O fetiță de 2 ani a murit, după ce a fost uitată de tatăl său în mașină ore întregi. Afară erau 26 de grade

O fetiță de doi ani a murit în Brion, Spania, după ce a fost uitată în mașină ore întregi de către tatăl său. Bărbatul s-a grăbit la muncă și, după ce și-a parcat automobilul, nu a observat că micuța a rămas înăuntru.

Incidentul a avut loc miercuri dimineața. Tatăl și-a dus fiul cel mare la școală și a uitat să o lase pe fetiță la creșă, după ce a primit un telefon chiar în timp ce trecea pe lângă locul său de muncă.

Și-a uitat fiica în mașină

Potrivit El Pais, bărbatul, la primirea apelului, și-a parcat vehiculul și s-a dus la serviciu fără să-și dea seama că nu și-a lăsat fiica la creșă. Când mama s-a dus să o ia pe copilă, a aflat că aceasta nu a fost adusă. Micuța a fost transportată în stop cardiac la Centrul de Asistență Medicală Primară (PAC) Bertamiráns, în jurul orei 16:00. Din păcate, fetița nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Articolul continuă după reclamă

Incidentul a avut loc într-o zi cu temperaturi ridicate, care au contribuit la deshidratare. Echipa de Poliție Judiciară Teritorială din Santiago din cadrul Gărzii Civile anchetează evenimentele.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰