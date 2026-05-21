Atac cu drone ucrainene în Rusia. O instalaţie a gigantului petrolier Rosneft a fost lovită

Joi, dronele ucrainene au lovit rafinăria de petrol Syrizan din Rusia. În urma atacului, un incendiu a izbucnit la o instalație a companiei Rosneft, cauzând victime.

Atacul face parte din campania Kievului împotriva infrastructurii energetice a Rusiei. În ultimele săptămâni, o mare parte din capacitatea energetică a Rusiei a fost afectată de atacurile ucrainene, potrivit Kyiv Post, citat de Mediafax.

Rafinăriea lovită prelucrează până la 8,5 milioane de tone de petrol anual

Atacul a survenit joi dimineața și a fost urmat de incendiu la una dintre principalele stații de prelucrare a combustibililor, a companiei Rosneft. Guvernatorul regiunii, Vyacheslav Fedorishchev, a confirmat atacul asupra orașului Syzran din regiunea Samara, Rusia, afirmând că două persoane au murit și că alte câteva au fost rănite.

Oficialii ruși au dat vina pe atacurile cu drone ale "inamicului", în timp ce imaginile locale distribuite online arătau flăcări uriașe și fum negru dens care învăluiau complexul rafinăriei. Potrivit publicației independente ruse Astra și canalului ucrainean de monitorizare Exilenova+, ținta a fost rafinăria din Syzran, care prelucrează până la 8,5 milioane de tone de petrol anual.

Acesta este al doilea atac asupra instalației. Primul a avut loc la jumătatea lunii aprilie, când dronele ucrainene cu avariat echipamente tehnologice ale uzinei, iar unitatea de rafinare primară AVT-6, care asigura peste 70% din capacitatea de procesare a rafinăriei, a fost oprită.

