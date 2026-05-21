Atac cu drone ucrainene în Rusia. O instalaţie a gigantului petrolier Rosneft a fost lovită

Joi, dronele ucrainene au lovit rafinăria de petrol Syrizan din Rusia. În urma atacului, un incendiu a izbucnit la o instalație a companiei Rosneft, cauzând victime.

de Redactia Observator

la 21.05.2026 , 15:18
Atac cu drone ucrainene în Rusia. O instalaţie a gigantului petrolier Rosneft a fost lovită - Atac cu drone ucrainene în Rusia. O instalaţie a gigantului petrolier Rosneft a fost lovită - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Atacul face parte din campania Kievului împotriva infrastructurii energetice a Rusiei. În ultimele săptămâni, o mare parte din capacitatea energetică a Rusiei a fost afectată de atacurile ucrainene, potrivit Kyiv Post, citat de Mediafax.

Rafinăriea lovită prelucrează până la 8,5 milioane de tone de petrol anual

Atacul a survenit joi dimineața și a fost urmat de incendiu la una dintre principalele stații de prelucrare a combustibililor, a companiei Rosneft. Guvernatorul regiunii, Vyacheslav Fedorishchev, a confirmat atacul asupra orașului Syzran din regiunea Samara, Rusia, afirmând că două persoane au murit și că alte câteva au fost rănite.

Articolul continuă după reclamă

Oficialii ruși au dat vina pe atacurile cu drone ale "inamicului", în timp ce imaginile locale distribuite online arătau flăcări uriașe și fum negru dens care învăluiau complexul rafinăriei. Potrivit publicației independente ruse Astra și canalului ucrainean de monitorizare Exilenova+, ținta a fost rafinăria din Syzran, care prelucrează până la 8,5 milioane de tone de petrol anual.

Acesta este al doilea atac asupra instalației. Primul a avut loc la jumătatea lunii aprilie, când dronele ucrainene cu avariat echipamente tehnologice ale uzinei, iar unitatea de rafinare primară AVT-6, care asigura peste 70% din capacitatea de procesare a rafinăriei, a fost oprită.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi ucraina rusia ucraina drone rosneft
Înapoi la Homepage
Românul celebru care a condus 3 ani fără permis! A făcut o groază de accidente cu Furia şoselelor
Românul celebru care a condus 3 ani fără permis! A făcut o groază de accidente cu Furia şoselelor
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat supărat din China. Care este motivul deciziei sale
Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat supărat din China. Care este motivul deciziei sale
Scene șocante pe o plajă! O tiktokeriță din România și fiica ei au fost hărțuite
Scene șocante pe o plajă! O tiktokeriță din România și fiica ei au fost hărțuite
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că va reuşi România să găsească o soluţie pentru tinerii care vor să cumpere o locuinţă?
Observator » Ştiri externe » Atac cu drone ucrainene în Rusia. O instalaţie a gigantului petrolier Rosneft a fost lovită
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.