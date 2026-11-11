Refuzată de băncile franceze, Marine Le Pen este aproape să facă rost de bani de la două bănci europene

Partidul condus de Marine Le Pen a încheiat un acord preliminar cu două bănci europene pentru finanțarea campaniei electorale de anul viitor. Este vorba despre un împrumut de 10,6 milioane de euro, scrie presa franceză. Creditul ar urma să provină de la două bănci europene, din țări diferite, niciuna din Franța. Negocierile sunt foarte avansate, iar o decizie finală este așteptată până la sfârșitul acestei luni.

Rassemblement National caută cu disperare finanțare pentru campania prezidențială a lui Marine Le Pen, favorita sondajelor pentru a-i succeda lui Emmanuel Macron la Palatul Elysee.

Marine Le Pen caută bani pentru prezidențiale

Trezorierul partidului de extremă dreapta a confirmat marți, pentru AFP, că a ajuns la un acord preliminar cu două bănci europene pentru un credit de 10,6 milioane de euro.

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"Suntem în discuții foarte avansate cu două bănci non-franceze, dar europene", a declarat Kévin Pfeffer. Cele două bănci, ale căror nume nu le-a furnizat, ar urma să-i dea un răspuns până la sfârșitul lunii.

El a avertizat luna trecută că partidul va putea susține o campanie într-un ritm normal doar până la sfârșitul acestui an. După aceea însă, va trebui "să caute o altă soluție".

Băncile franceze refuză să finanțeze partidul lui Marine Le Pen

De ce este o veste importantă? Partidul riscă să nu poată desfășura o campanie prezidențială puternică în 2027, pentru că nu are bani. Formațiunea se confruntă cu dificultăți financiare, are datorii de aproximativ 7 milioane de euro, iar băncile franceze au refuzat în repetate rânduri să îi acorde împrumuturi.

În 2022, partidul a obținut un împrumut de 10,6 milioane de euro de la o bancă din Ungaria, iar cinci ani mai târziu a beneficiat de sprijinul unei bănci rusești.

De altfel, partidul are de mai mulți ani probleme în a-și finanța campaniile electorale. În afară de donații, singurul mijloc pentru un partid francez de a-și finanța campania electorală este de a obține credite de la bănci. Potrivit legii, banii sunt returnați de stat candidaților calificați în al doilea tur de scrutin.

Mai multe grupuri franceze, în special Société Générale (fosta bancă a Frontului Național, devenit Rassemblement National) și La Banque Postale, au refuzat ferm să acorde credite, afirmând că ele "nu mai finanțează viața politică, pentru niciun candidat și niciun scrutin".

Guvernul francez a anunțat totuși în această vară că, împreună cu băncile franceze, caută o soluție pentru a le permite candidaților la prezidențiale să obțină credite pentru campanie, invocând riscuri de ingerințe străine dacă pretendenții la Palatul Elysee sunt nevoiți să apeleze la instituții străine.

Fostul prim-ministru François Bayrou susține de mult timp înființarea unei "bănci a democrației".

Rassemblement National a promis că își va achita datoriile de 7 milioane de euro înaintea celor două tururi de scrutin de la 18 aprilie și 2 mai anul viitor, pentru a facilita obținerea unui nou credit bancar.