Taiwanul nu reușește să își planifice în mod adecvat propria apărare, a avertizat un fost oficial de rang înalt, în contextul în care insula se confruntă cu un impas politic din cauza unui proiect de lege privind cheltuielile militare și a unei vizite iminente a liderului opoziției la Beijing.

Semnal de alarmă tras din Taiwan: "Nu suntem pregătiți adecvat pentru ce urmează"

Într-un editorial pentru Nikkei, un fost parlamentar și fost purtător de cuvânt al fostului președinte taiwanez a avertizat că insula - pe care China o revendică drept provincie renegată - nu face suficient pentru a-și consolida independența energetică și capacitățile de apărare în fața presiunilor exercitate de continent, relatează Semafor.

Kolas Yotaka este fosta purtătoare de cuvânt a biroului prezidențial al Taiwanului, autoare, consultantă independentă și fostă legislatoare. Este autoarea cărții "The Gift: On Taiwanese Identity" (Darul: Despre identitatea taiwaneză), publicată recent, și găzduiește un podcast săptămânal despre securitate, afaceri externe și reziliență democratică.

Articolul a apărut în contextul în care o propunere de extindere a cheltuielilor militare a fost blocată în parlament; vizita controversată de mâine a liderului partidului de opoziție Kuomintang, prima astfel de călătorie din ultimii zece ani, este probabil să adâncească acest impas.

"Înțeleg oboseala. Taiwanul a fost sub presiune timp de decenii, iar repetiția chinuitoare a amenințărilor și crizelor ne desensibilizează la risc. Dar oboseala nu este o condiție neutră. Este tocmai condiția pe care Beijingul încearcă să o producă. Dezvoltarea capacităților de apărare este răspunsul necesar la agresiune, dar nu este singurul. Instituțiile democratice care funcționează sunt ele însele o formă de descurajare. De fiecare dată când legislativul Taiwanului își manifestă disfuncționalitatea în public, acest semnal slăbește. Dacă președintele nu poate găsi un teren comun în jurul căruia societatea să se unească și permite răspândirea discursului preferat al Chinei, țara va deveni doar mai vulnerabilă și mai tentantă pentru un PCC (Partidul Comunist chinez, n.r.), care deja își accelerează calendarul pentru unificare", scrie Kolas Yotaka, în editorial.

China continuă presiunile asupra Taiwanului, în condițiile în care consideră că "reunificarea" este doar o problemă de timp.

China a oferit în luna martie 2026 Taiwanului ceea ce a declarat că ar fi stabilitate energetică dacă acesta ar accepta conducerea Beijingului.

Taiwanul, care primise o treime din GNL-ul său din Qatar și nu se aprovizionează cu energie din China, a declarat că și-a asigurat aprovizionarea alternativă pentru lunile următoare, inclusiv din Statele Unite, principalul susținător internațional al insulei.

Chen Binhua, purtător de cuvânt al Biroului pentru Afaceri Taiwaneze al Chinei, a declarat reporterilor de la Beijing că "reunificarea pașnică" ar aduce o mai bună protecție a securității energetice și a resurselor Taiwanului, cu o "patrie puternică" în sprijin, relatează Reuters.

"Suntem dispuși să oferim compatrioților taiwanezi o securitate energetică și a resurselor stabile și fiabile, astfel încât să poată trăi o viață mai bună", a spus el, răspunzând la o întrebare despre aprovizionarea cu energie a Taiwanului în timpul războiului din Orientul Mijlociu.

Nu a existat niciun răspuns imediat la comentariile guvernului taiwanez, care respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului și spune că doar poporul insulei își poate decide viitorul.

Vorbind miercuri la o reuniune a Partidului Progresist Democrat, aflat la guvernare, la Taipei, președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a reiterat că aprovizionarea cu energie pentru această lună și luna viitoare este asigurată, iar din iunie va fi importată mai mult gaz din SUA.

"Taiwanul a adoptat o abordare strategică diversificată și multi-sursă a importurilor de energie", a spus Lai, conform unei declarații a partidului.

China a oferit de mult timp Taiwanului autonomie "o țară, două sisteme" dacă acesta acceptă să fie adus sub controlul Beijingului, lucru pe care niciun partid politic taiwanez major nu îl susține.

În octombrie, agenția oficială de știri chineză Xinhua a prezentat în detaliu avantajele de care se va bucura Taiwanul după "reunificare", inclusiv sprijin economic, dar a spus că insula trebuie să fie condusă de "patrioți".

China nu a renunțat niciodată la utilizarea forței pentru a aduce Taiwanul sub controlul său.

