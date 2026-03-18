China face o ofertă de "reunificarea pașnică" Taiwanului, pentru stabilitate energetică

China a oferit miercuri Taiwanului ceea ce a declarat că ar fi stabilitate energetică dacă acesta ar accepta conducerea Beijingului, parte a unei campanii a Chinei de a convinge insula de beneficiile "reunificării", pe care a respins-o de mult timp.

China face o oferta de "reunificarea pașnică" Taiwanului, pentru stabilitate energetică

Guvernele din întreaga lume se luptă pentru aprovizionare cu energie alternativă în timpul Războiului din Orientul Mijlociu și a secționării rutelor de navigație prin vitala Strâmtoare Ormuz.

Taiwanul, care primise o treime din GNL-ul său din Qatar și nu se aprovizionează cu energie din China, a declarat că și-a asigurat aprovizionarea alternativă pentru lunile următoare, inclusiv din Statele Unite, principalul susținător internațional al insulei.

Chen Binhua, purtător de cuvânt al Biroului pentru Afaceri Taiwaneze al Chinei, a declarat reporterilor de la Beijing că "reunificarea pașnică" ar aduce o mai bună protecție a securității energetice și a resurselor Taiwanului, cu o "patrie puternică" în sprijin, relatează Reuters.

"Suntem dispuși să oferim compatrioților taiwanezi o securitate energetică și a resurselor stabile și fiabile, astfel încât să poată trăi o viață mai bună", a spus el, răspunzând la o întrebare despre aprovizionarea cu energie a Taiwanului în timpul războiului din Orientul Mijlociu.

Nu a existat niciun răspuns imediat la comentariile guvernului taiwanez, care respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului și spune că doar poporul insulei își poate decide viitorul.

Vorbind miercuri la o reuniune a Partidului Progresist Democrat, aflat la guvernare, la Taipei, președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a reiterat că aprovizionarea cu energie pentru această lună și luna viitoare este asigurată, iar din iunie va fi importată mai mult gaz din SUA.

"Taiwanul a adoptat o abordare strategică diversificată și multi-sursă a importurilor de energie", a spus Lai, conform unei declarații a partidului.

China a oferit de mult timp Taiwanului autonomie "o țară, două sisteme" dacă acesta acceptă să fie adus sub controlul Beijingului, lucru pe care niciun partid politic taiwanez major nu îl susține.

În octombrie, agenția oficială de știri chineză Xinhua a prezentat în detaliu avantajele de care se va bucura Taiwanul după "reunificare", inclusiv sprijin economic, dar a spus că insula trebuie să fie condusă de "patrioți".

China nu a renunțat niciodată la utilizarea forței pentru a aduce Taiwanul sub controlul său.

China, cel mai mare importator de petrol din lume, a interzis săptămâna trecută exporturile de combustibil cel puțin până la sfârșitul lunii martie, în încercarea de a preveni penuriile interne, au declarat surse, reducând exporturile care anul trecut au totalizat 22 de miliarde de dolari.

