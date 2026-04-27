Israel a trimis o baterie Iron Dome Emiratelor Arabe Unite pentru a contracara atacurile iraniene

Israelul a trimis Emiratelor Arabe Unite un sistem de apărare aeriană Iron Dome cu trupe pentru a-l opera la începutul războiului cu Iranul, au declarat doi oficiali israelieni și un oficial american pentru Axios .

Cooperarea militară, de securitate și de informații dintre Israel și Emiratele Arabe Unite a atins noi culmi în timpul războiului. Implementarea fără precedent a sistemului Iron Dome în timpul războiului nu a fost făcută publică anterior.

De la începutul războiului, Emiratele Arabe Unite au fost vizate de Iran mai mult decât orice altă țară din regiune.

Potrivit ministerului apărării din Emirate, Iranul a lansat aproximativ 550 de rachete balistice și de croazieră și peste 2.200 de drone asupra Emiratelor Arabe Unite.

Articolul continuă după reclamă

Majoritatea rachetelor și dronelor au fost interceptate, dar unele au reușit să lovească ținte militare și civile din țară.

Atacurile masive pe care le-au suferit Emiratele Arabe Unite au determinat țara să solicite asistență din partea aliaților.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat Forțelor de Apărare Israeliene să trimită o baterie Iron Dome cu interceptoare și câteva zeci de operatori IDF după o convorbire cu președintele emiratez Mohammed bin Zayed, au declarat oficialii israelieni. "Aceasta a fost prima dată când Israelul a trimis o baterie Iron Dome către o altă țară, iar Emiratele Arabe Unite au fost prima țară din afara SUA și Israelului în care a fost utilizat sistemul", a declarat un oficial israelian de rang înalt.

Sistemul a interceptat zeci de rachete iraniene, a declarat un al doilea oficial israelian.

Țările s-au coordonat îndeaproape militar și politic de la începutul războiului, spun oficialii israelieni și emirateni.

Forțele Aeriene Israeliene au efectuat, de asemenea, numeroase atacuri pentru a distruge rachetele cu rază scurtă de acțiune poziționate în sudul Iranului înainte ca acestea să poată lovi Emiratele Arabe Unite și alte țări din Golf.

Desfășurarea trupelor israeliene pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite ar putea fi sensibilă din punct de vedere politic în Golf. Dar oficialii emiratezi au declarat că războiul cu Iranul a schimbat mentalitatea multor oameni din Emiratele Arabe Unite. Un oficial a spus că oricine este văzut ca ajutând la protejarea țării împotriva atacurilor iraniene va fi perceput într-un mod pozitiv.

Între timp, decizia lui Netanyahu de a împărtăși un sistem de apărare aeriană cu emiratezii într-un moment în care Israelul însuși era atacat intens ar putea provoca reacții negative în Israel.

Israelul și Emiratele Arabe Unite au semnat un tratat de pace în 2020. Deși au existat divergențe de atunci încoace pe teme precum Gaza, atât oficialii israelieni, cât și cei emiratezi spun că parteneriatul este în prezent cel mai strâns de până acum.

Tareq al-Otaiba, fost oficial al consiliului național de securitate al Emiratelor Arabe Unite, a scris într-un articol pentru Institutul Statelor Arabe din Golf (AGSI) că Israelul a fost una dintre țările care "au intervenit pentru a oferi asistență reală Emiratelor Arabe Unite".

"În primul rând, Statele Unite și Israelul s-au dovedit a fi adevărați aliați, oferind sprijin prin ajutor militar extins, schimb de informații și sprijin diplomatic", a scris al-Otaiba.

"Nu vom uita asta", a spus un înalt oficial emiratez despre asistența din partea Israelului și a lui Netanyahu într-un moment critic.

Un al doilea oficial emiratin a spus că acest lucru este valabil și pentru alte țări care au intervenit și au ajutat Emiratele Arabe Unite să se apere, cum ar fi SUA, Franța, Marea Britanie, Italia și Australia.

"A fost un moment cu adevărat revelator. Să vedem cine sunt adevărații noștri prieteni", a spus oficialul emiratez.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi să cumpăraţi o locuință în 2026? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰