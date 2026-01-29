Amazon anunță 16.000 de concedieri pentru a accelera dezvoltarea AI și a infrastructurii tehnologice

Amazon a anunțat miercuri că va renunța la circa 16.000 de locuri de muncă din segmentul corporativ, aceasta fiind a doua rundă majoră de concedieri, după cele 14.000 de posturi desființate în octombrie anul trecut, potrivit CNBC, informează News.ro.

Decizia face parte dintr-un efort continuu de "a consolida organizaţia prin reducerea nivelurilor ierarhice, creşterea responsabilităţii şi eliminarea birocraţiei", a precizat compania într-o postare pe blog.

Măsurile coincid cu planurile de investiţii masive în inteligenţă artificială şi infrastructura necesară acesteia. Amazon a avertizat încă din toamnă că reducerile vor continua în 2026, pe măsură ce identifică "zone suplimentare unde pot fi eliminate niveluri inutile".

Beth Galetti, vicepreşedinte senior pentru experienţa angajaţilor şi tehnologie, nu a exclus concedieri viitoare, dar a subliniat că scopul nu este instituirea unui "ritm nou" de tăieri la câteva luni.

"Nu acesta este planul", a spus ea, adăugând că fiecare echipă îşi va evalua constant agilitatea, responsabilitatea şi capacitatea de a inova.

Marţi, o parte dintre angajaţii diviziei cloud au primit din greşeală un email care făcea referire la "schimbări organizaţionale", alimentând speculaţiile interne.

La sfârşitul trimestrului al treilea, Amazon avea 1,58 milioane de angajaţi, majoritatea lucrând în depozite şi logistică.

Cele 30.000 de locuri de muncă eliminate din octombrie până acum reprezintă circa 10% din forţa corporativă şi tehnologică a companiei, estimată la 350.000 de persoane.

Amazon se află într-un proces amplu de reducere a costurilor: între 2022 şi 2023, au fost concediaţi peste 27.000 de angajaţi, iar în 2024 au fost operate tăieri mai mici în diverse divizii.

CEO-ul Andy Jassy încearcă să transforme Amazon într-o organizaţie mai suplă, "cel mai mare startup din lume", după expansiunea accelerată din perioada pandemiei. El a vizat reducerea straturilor manageriale şi a creat o adresă internă dedicată raportării birocraţiei inutile.

Concedierile fac parte din strategia de a redirecţiona cât mai multe resurse către AI şi dezvoltarea accelerată a centrelor de date. La începutul săptămânii, compania a închis lanţurile de magazine Fresh şi Go, după ani de testare fără profitabilitate clară.

Amazon estimează cheltuieli de capital de 125 miliarde de dolari în 2026, cel mai mare nivel prognozat în rândul giganţilor tehnologici. Jassy a declarat anterior că eficienţa adusă de AI va reduce în timp necesarul de personal pentru multe funcţii tradiţionale, în timp ce va crea cerere pentru roluri noi.

