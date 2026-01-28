Scene desprinse din filmele de groază s-au petrecut în subsolul unui bloc de la periferia oraşului Lyon. Patru tineri, toţi minori au sechestrat şi torturat o noapte întreagă o adolescentă în vârstă de 15 ani. Actele de o cruzime extremă au fost filmate dar nu au mai ajuns pe reţelele sociale pentru că poliţia i-a săltat pe autori şi i-a trimis în arest. Victima, găsită agonizând pe străzi, se află acum în afara oricărui pericol.

Tânăra în vârstă de 15 ani locuieşte într-un centru de plasament. A plecat de bunăvoie de acolo însoţită de un tânăr de 17 ani pe care îl cunoştea. S-au oprit la periferia oraşului Lyon, într-un bloc de apartamente. Dusă cu forţa în subsol, copila a fost supusă unor acte de o violenţă incredibilă.

"A ajuns în subsol cu ​​alte trei fete. Acolo a izbucnit atacul violent. A fost mai întâi înjunghiată în coapsă, apoi arsă de stropirea cu un stingător. Ulterior, a fost tăiată de mai multe ori pe spate. A fost salvată în zori și dusă în grija serviciilor de urgență. În prezent, este spitalizată iar funcţiile vitale nu sunt în pericol", spune Romain Ethuin, jurnalist francez.

Tânăra a fost descoperită pe străzi, în stare de şoc şi plină de sânge. Surse din poliţie susţin că actele de violenţă au fost filmate şi urmau să fie distribuite pe reţelele de socializare. Doi dintre autori au fost identificaţi şi reţinuţi de anchetatori.

"Cât despre cei patru agresori ai ei, un băiat și alte trei fete, cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani, au fost arestați luni și reținuți pentru răpire și acte de tortură și barbarie. Trebuie menționat că Anchetatorii au confiscat înregistrări video ale acestor abuzuri. Nu se știe încă dacă acestea au fost publicate", spune Romain Ethuin, jurnalist francez.

Cei patru adolescenţi vor fi cercetaţi penal pentru răpire, sechestrare şi acte de tortură. În Franţa, pedeapsa maximă pentru astfel de fapte poate ajunge la închisoarea pe viaţă. Dar fiind minori, atacatorii vor beneficia de o pedeapsă mai blândă, cel mai probabil redusă la jumătate.

