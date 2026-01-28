Raport: 2 agenți au tras asupra lui Alex Pretti în Minneapolis. Nicio dovadă că a încercat să-și scoată arma

Doi agenți ai poliţiei de frontieră au tras asupra infirmierului Alex Pretti, ucis în Minneapolis, arată un raport preliminar transmis Congresului de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, relatează CNN.

Un prim raport oficial al autorităților în cazul uciderii cetățeanului american Alex Pretti în Minneapolis arată că doi oameni ai legi au tras asupra sa pe 24 ianuarie. Un agent a strigat de mai multe ori "Are o armă!" înainte ca alţi doi agenți să tragă, în timp ce se luptau cu acesta la sol. Raportul nu menționează însă că Pretti a încercat să-și scoată arma.

Doi agenți au tras asupra infirmierului Alex Pretti

CNN, New York Times și CBS News relatează că un agent al US Border Patrol a deschis inițial focul asupra lui Pretii, urmat de un ofițer al Customs and Border Protection (CBP). US Border Patrol este aripa mobilă, în uniformă, a CBP.

"Agenţii CBP au încercat să-l rețină pe Pretti. Acesta a opus rezistență şi s-a produs o luptă în timpul căreia un agent al Patrulei de Frontieră a strigat de mai multe ori: "Are o armă!". Aproximativ cinci secunde mai târziu, un agent al Patrulei de Frontieră și un ofițer al CBP au tras cu armele lor de serviciu asupra lui Pretti, un Glock 19, respectiv un Glock 47", se arată în raport.

Raportul nu menționează că Pretti a încercat să-și scoată arma

Raportul nu precizează dacă gloanțele trase de cei doi agenți l-au atins efectiv pe Pretti şi nici, nu susține, așa cum a afirmat anterior secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, că Pretti ar fi "fluturat" o armă.

Au apărut multe semne de întrebare și speculații legate de faptul dacă, în timpul altercației fizice, polițiștii ar fi tras cu arma lui Alex Pretti, nu doar cu armele lor de serviciu. Aceste îndoieli au fost alimentate de faptul că incidentul a fost filmat de martori din mai multe unghiuri, surprinzând atât lupta dintre agenți și Pretti, cât și momentul în care acesta a fost ucis.

Totuși, conform raportului, ofițerii au folosit armele proprii, de serviciu. Un agent pare să fi scos arma lui Pretti din brâu cu câteva momente înainte de împușcături, arată o analiză CNN.

Raportul realizat de Biroul de Răspundere Profesională al CBP este primul raport oficial care iese la iveală în acest caz care a declanşat revoltă şi proteste în SUA și a fost întocmit în cadrul anchetei internă a agenției pentru a verifica dacă angajații săi au respectat legea. Anchetatorii au vizionat imaginile de pe camerele aflate asupra agenților pentru a întocmi raportul.

Raportul mai notează că, după ce au tras asupra lui Pretti, un agent a declarat că a luat arma acestuia şi dus-o la vehiculul său. Agenții CBP i-au tăiat hainele lui Pretti și i-au acordat îngrijiri medicale, aplicând plasturi toracici pe rănile acestuia.

Ce s-a întâmplat înainte de împuşcături

Raportul mai arată ca înainte de împuşcături, un agent al Patrulei de Frontieră a fost confruntat de două femei care fluierau. Acesta le-a cerut să elibereze drumul, dar ele au refuzat, moment în care le-a împins. Una dintre ele a fugit către un bărbat identificat ulterior ca Alex Jeffrey Pretti, cetățean american în vârstă de 37 de ani, care a lucrat la un spital pentru veterani.

Ofițerii au încercat să-l rețină pe Pretti, însă acesta a opus rezistență, urmând o luptă fizică, în urma căreia a fost împușcat. 10 minute mai târziu, Serviciul Medical de Urgență din Minneapolis l-a transportat la Spitalul Hennepin, unde a fost declarat decedat la ora 9:32 dimineața.

Uciderea lui Pretti a inflamat tensiunile asupra măsurilor administrației lui Donald Trump de combatere a imigrației în orașele conduse de democrați și a provocat revoltă după ce oficiali federali au afirmat că acțiunile lui Pretti au provocat uciderea sa, în pofida înregistrărilor video care par să dovedească contrariul.

După incidentul armat, Departamentul Securității Interne al SUA a dat publicității fotografii cu o armă despre care susține că Pretti o avea asupra sa și a precizat că el i-a abordat pe agenții Serviciului de protecție a frontierei fiind înarmat. DHS mai pretinde că infirmierul a rezistat eforturilor de a-l dezarma și că unul dinte agenți a tras în legitimă apărare, deși înregistrările video par să arate că bărbatul fusese deja dezarmat până la acel moment.

Secretarul american pentru securitate internă Kristi Noem a declarat la puțin timp după incident că Pretti părea să fie hotărât să provoace cât mai mult rău posibil și să ucidă agenți, precum și că avea o armă la vedere, o afirmație care nu este susținută de imaginile disponibile.

