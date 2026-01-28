Premierul slovac s-a declarat șocat de starea psihică a lui Trump, scrie POLITICO. Fico a negat informația

Robert Fico, premierul Slovaciei, a respins miercuri categoric informațiile potrivit cărora le-ar fi spus unor lideri europeni că este îngrijorat de starea psihică a președintelui american Donald Trump.

Șeful guvernului Slovaciei a publicat miercuri un mesaj dur pe platforma X, scris cu majuscule în stilul lui Donald Trump, în care transmite: "RESPING CU FERMITATE MINCIUNILE PLATFORMEI LIBERALE PRO-BRUXELLES ŞI PLINĂ DE URĂ, POLITICO".

Robert Fico le-ar fi spus liderilor UE că a fost alarmat după întâlnirea cu Donald Trump de pe 17 ianuarie, de la Mar-a-Lago, calificând starea liderului american drept una "periculoasă” și exprimând îngrijorări cu privire la "starea sa psihică", a relatat POLITICO, citând diplomați europeni anonimi. Casa Albă a negat şi ea informaţia: "Este o știre complet falsă... Întâlnirea de la Mar-a-Lago a fost pozitivă și productivă".

"Sunt nevoit să resping categoric minciunile platformei POLITICO despre modul în care aș fi evaluat întâlnirea mea cu președintele SUA, D. Trump, la un summit informal la Bruxelles. Nimeni nu a auzit nimic, nimeni nu a văzut nimic, nu există martori, dar asta nu a împiedicat POLITICO să inventeze minciuni...Nu am vorbit la summitul informal de la Bruxelles, la fel ca alți prim‑miniștri... Am criticat deschis acest summit, modul în care a fost pregătit și convocat. La summit nu am discutat informal cu niciun prim‑ministru sau președinte despre vizita mea în SUA. A existat un efort constant de a-mi zădărnici vizita în Statele Unite, așa cum s-a întâmplat și cu vizita mea în Rusia, când unele state membre ale UE nici măcar nu mi-au permis să survolez teritoriul lor. Asta se numește solidaritate. Sunt de acord cu multe dintre strategiile președintelui SUA, dar cu altele nu. Mă așteptam sincer ca, după declarația mea fermă privind Venezuela, vizita mea în SUA să fie anulată. Acest lucru nu s-a întâmplat, ceea ce mă face să apreciez cu atât mai mult întâlnirea cu președintele SUA....", a transmis Fico ulterior într-un lung mesaj publicat pe X.

Fico, unul dintre puținii lideri europeni care sprijină frecvent criticile lui Trump privind Europa, le-a spus liderilor UE, la summitul de săptămâna trecută, că a fost şocat de starea mentală a președintelui american, a relatat POLITICO citând cinci diplomați europeni care au fost informați despre conversație. Potrivit surselor citate, Fico a folosit cuvântul "periculos" pentru a descrie impresia pe care i-a lăsat-o Trump în cadrul întâlnirii.

Discuția dintre Fico și omologii săi europeni ar fi avut loc la Bruxelles, pe 22 ianuarie, în marja summitului convocat pentru a discuta amenințările lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei. Premierul slovac ar fi făcut aceste comentarii în cadrul unei discuții informale restrânse, cu câțiva lideri și oficiali de rang înalt ai UE, nu în timpul discuțiilor oficiale de la masa rotundă.

Diplomații care au relatat episodul pentru POLITICO nu au fost prezenţi personal, însă au fost informaţi ulterior, individual, despre conținutul conversației. Diplomații citaţi provin din patru guverne diferite ale UE, iar al cincilea este un oficial european de rang înalt. Niciunul nu cunoaște exact ce anume i-ar fi spus Trump lui Fico pentru a declanșa reacția acestuia, scrie POLITICO.

