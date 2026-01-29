"Va fi rotativă, dar nu cu premier PSD". Ce le-ar fi spus Bolojan primarilor liberali

Vladimir Petruţ, primarul PNL din Cavnic, a afirmat că, în cadrul unei discuții între mai mulți primari liberali și premierul Ilie Bolojan, acesta le-ar fi transmis că rotativa guvernamentală va avea loc, dar fără ca PSD să dea premierul. Potrivit lui Bolojan, și actualul președinte trebuie să își numească propriul premier, la fel cum a procedat și Klaus Iohannis, conform News.ro.

"Era întâlnirea de la Sighetu Marmaţiei. Au fost două zile de evenimente, la care noi, primarii, am cerut să avem o întâlnire cu premierul. Am insistat, însă a spus că nu poate să stea cu noi, pentru că se grăbeşte şi programul nu îi permite. Noi am făcut puţină gălăgie, spunând că nu se poate să vină până acolo şi să nu treacă şi pe la noi. Atunci ni s-a spus: «Vă alocă 10 minute, să stea şi cu voi, primarii». Din cei 32 de primari, duminică, la ora 1, nu au mai venit toţi. Am fost cam 10–11 primari. Ne-am dus la locaţia unde erau toţi, nu doar primarii, ci întreaga conducere a PNL-ului. Noi stăteam la o masă rotundă. A venit premierul, s-a aşezat cu noi la masă şi ne-a întrebat: «Bun, ce nemulţumiri aveţi?». Parcă toată lumea a încremenit. A întrebat încă o dată, apoi încă o dată. Oamenii erau speriaţi", a povestit primarul, la Antena 3 CNN, discuţia cu premierul Ilie Bolojan.

Petruţ a mai arătat că a treia oară când a întrebat, el a spus: "Uitaţi care sunt nemulţumirile…".

"La final, unul dintre primari, care stătea în picioare, a spus: «Domnule premier, merită toate aceste măsuri? Pentru că va veni PSD-ul la rotativă, iar noi rămânem de ruşine». Atunci premierul, foarte sec, hotărât şi cu siguranţă pe el, a spus: «Nu va fi niciun premier PSD la rotativă»", a declarat primarul din Cavnic.

Primarul a continuat, arătând că primarii l-au întrebat despre protocolul semnat cu PSD.

"A răspuns: Va fi rotativă, dar nu cu premier PSD, pentru că preşedintele trebuie să aibă şi el premierul lui, aşa cum a avut şi Iohannis, când a fost", a mai afirmat Vladimir Petruţ.

"Noi am zâmbit", a adăugat primarul, arătând că afirmaţia premierului Bolojan a fost foarte clară.

