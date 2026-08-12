Reprezentanţii Ministerului de Externe al României au arătat doar nişte "bucăţi de polistiren", prezentându-le drept probe în legătură cu incidentele cu presupuse drone ruseşti, atunci când l-au convocat, luna trecută, pe ambasadorul Rusiei, Vladimir Lipaev. Bucureştiul nu a prezentat niciun fapt care să lege aceste drone de Rusia, au declarat pentru cotidianul "Izvestia" reprezentanţi ai Ambasadei ruse din România, relatează TASS.

Ambasada rusă susţine că România i-a arătat lui Lipaev "nişte bucăţi de polistiren" în loc de resturi de dronă - MAE

"În cadrul discuţiei de la Ministerul Afacerilor Externe al României, ni s-au arătat bucăţi de polistiren, propunându-ni-se să le considerăm drept dovadă a «originei ruse» a dronelor doborâte. Cu toate acestea, nu ni s-au prezentat, fireşte, niciun fel de fapte care să lege respectivele drone de ţara noastră", au precizat reprezentanţii misiunii diplomatice ruse din România.

Reprezentanţa diplomatică a subliniat că diplomaţii s-au confruntat, "evident", cu o punere în scenă regizată în prealabil, cu trageri asupra unor ţinte de antrenament, al căror scop este acela de a justifica în ochii opiniei publice române direcţia de militarizare, însoţită de o creştere semnificativă a cheltuielilor militare pe fondul unei situaţii socio-economice dificile din ţară, au explicat sursele Izvestia.

Ministerul Afacerilor Externe al României a anunţat pe 27 iulie că ambasadorul Federaţiei Ruse a fost convocat la MAE în legătură cu "încălcări repetate ale spaţiului aerian al României în perioada 24-26 iulie 2026, când armata română a doborât trei drone care au pătruns fără autorizaţie pe teritoriul naţional". Şeful misiunii diplomatice ruse a primit o notă verbală, conform căreia unul dintre diplomaţii ruşi trebuia să părăsească teritoriul ţării în termen de cinci zile. De asemenea, ambasadorul României la Moscova a fost rechemat la Bucureşti pentru consultări.

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Încă din ziua convocării sale la MAE român, ambasadorul Vladimir Lipaev a declarat într-un interviu pentru TASS că el consideră totul "o punere în scenă propagandistică". Moscova a transmis că va da un răspuns adecvat la expulzarea unui angajat al Ambasadei Federaţiei Ruse din România, după cum a declarat, tot pentru agenţia de stat TASS, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova. "Acuzaţiile românilor sunt nefondate, pretenţiile sunt nejustificate. Aceste acţiuni neprietenoase vor primi un răspuns adecvat", a declarat Maria Zaharova.

Totuşi, Rusia nu îşi va rechema ambasadorul din România pentru consultări, a declarat ulterior, într-o conferinţă de presă, Aleksei Fadeev, director adjunct al Departamentului pentru comunicare din Ministerul rus al Afacerilor Externe. El a repetat însă că expulzarea unui diplomat rus de către Bucureşti va primi un răspuns adecvat, dar nu a dat detalii. Cel mai probabil, cum a făcut şi în cazul altor tensiuni diplomatice din trecut, Moscova ar putea expulza, la rândul ei, un angajat al Ambasadei României.