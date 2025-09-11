Antena Meniu Search
Ambasadorul britanic în SUA, demis din cauza relaţiilor strânse cu Jeffrey Epstein

Peter Mandelson, ambasadorul britanic în SUA, a fost demis joi de premierul Keir Starmer, după ce o serie de e-mailuri au dezvăluit legăturile sale strânse cu Jeffrey Epstein, fostul infractor sexual condamnat din SUA.

de Redactia Observator

la 11.09.2025 , 15:26
Peter Mandelson, demis din cauza relaţiilor cu Jeffrey Epstein Peter Mandelson, demis din cauza relaţiilor cu Jeffrey Epstein - Profimedia

Cunoscut pentru manevrele sale din culise pe parcursul unei cariere de peste trei decenii, Mandelson a fost forțat să părăsească cel mai râvnit post diplomatic al Marii Britanii după ce unele dintre scrisorile și e-mailurile sale către Epstein au fost dezvăluite săptămâna aceasta, scrie Reuters.

Starmer, care se confruntă cu dificultăți în sondajele de opinie după numeroase eșecuri, și-a susținut cu tărie ambasadorul miercuri, în contextul vizitei de stat a președintelui american Donald Trump, cu care Mandelson a dezvoltat relații strânse, programată pentru săptămâna viitoare.

Trump a fost, de asemenea, întrebat despre legăturile sale cu Epstein, Casa Albă negând autenticitatea unei presupuse scrisori de ziua de naștere trimise de acesta către regretatul finanțist.

