Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, "întâmpinat" pe treptele MAE de drona prăbuşită marţi peste o casă
La o zi după ce autorităţile din Republica Moldova au detectat şase drone care au traversat neautorizat spaţiul aerian al ţării, dintre care una s-a prăbuşit peste o casă, Ministerul Afacerilor Externe a convocat ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a înmânat o notă de protest. Pe treptele Ministerului, ambasadorul Oleg Ozerov a dat chiar de o dronă rusească prăbuşită, pusă acolo de autorităţile de la Chişinău.
Ministerul Apărării din Republica Moldova a detectat, marţi dimineaţă, şase drone care au traversat neautorizat spaţiul aerian al ţării. Una dintre drone a căzut pe acoperişul unei case în Satul Cuhureştii de jos, raionul Floreşti. Poliția Republicii Moldova a anunțat că incidentul a avut loc marți dimineața în localitatea Cuhureştii de Jos.
În urma celor întâmplate, M.A.E. l-a convocat pe ambasadorul Federaţiei Ruse la Chişinău şi i-a înmânat o notă de protest, calificând acţiunile drept "inadmisibile". La ieşirea din sediul MAE al Republicii Moldova, Ozerov a fost întâmpinat chiar de drona prăbuşită pe teritoriul ţării.
Mesajul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova
"Ministerul Afacerilor Externe a convocat astăzi ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a înmânat o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către șase drone, la data de 25 noiembrie 2025.
Ministerul a calificat aceste acțiuni drept absolut inadmisibile, subliniind că ele reprezintă o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova și o amenințare directă la adresa securității naționale și regionale. MAE a reiterat apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni care pun în pericol securitatea țării noastre și de a respecta cu strictețe normele internaționale, precum și suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova.
Totodată, Ministerul a solicitat Ambasadei Federației Ruse să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea repetării unor incidente similare" a comunicat Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova pe Facebook.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰