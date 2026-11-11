Acuzații grave la Spitalul Județean din Galați. O femeie de 67 de ani a murit la zece minute după ce medicii au trimis-o acasă. Rudele spun că a stat cinci ore la Urgențe, cu dureri cumplite și a primit doar câteva perfuzii și analize. Familia susține că diagnosticul de colică biliară a fost greșit și că femeia ar fi trăit dacă era internată. Spitalul respinge acuzațiile de malpraxis.

"Nu putea să stea în picioare, vomita, avea stare de amețeală. Îmi zicea incontinuu că o doare în piept. Nu i s-a făcut EKG, nu i s-a făcut ecografie, nici CT", a declarat Ramona Radu, fiica femeii moarte.

Așa au început cele cinci ore de chin pentru Mariana. Rudele spun că femeia ar fi făcut un preinfarct cu o zi înainte să ajungă la Spitalul Județean din Galați. Acolo, acuză familia, a primit doar perfuzii și diagnosticul de colică biliară. Problema e că o suferință la inimă poate da uneori simptome asemănătoare.

"Pacienta prezenta amețeli, vărsături, dar si o saturație de oxigen în sânge uşor scăzută. Nu prezenta dureri în zona pieptului", a declarat Dana Enciu, manager SAJ Galați.

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Trimisă acasă după trei perfuzii

Pacienta a ajuns la spital în cursul dimineţii cu ambulanţa. Au urmat câteva ore de investigaţii şi analize medicale, după care s-a emis o reţetă cu tratament la domiciliu.

"I s-au pus 3 perfuzii, i s-a dat o reţetă de colică biliară şi o reţetă pentru fizioterapie, am insistat de 3 ori: doamnă, vă rog, poate are nevoie de o intervenţie, o operaţie. Sigur nu e nevoie de internare? Nu, nu, mama ta e sănătoasă tun", mai povesteşte Ramona Radu, fiica femeii moarte.

La zece minute după ce a fost trimisă acasă, femeia de 67 de ani ar fi făcut un nou infarct, de data asta fatal. Fiica ei spune că medicii au luat-o peste picior și nu i-au făcut mamei analizele de care avea nevoie. Spitalul se apără și spune că a respectat toate protocoalele.

"Nu prezenta în momentul prezentării semne de sindrom coronarian acut, sub tratament, evoluţia a fost favorabilă, s-au fc investigaţii de laborator imagistice şi electrocardiograma. Ecograf... nu avem linie de gardă pe ecografie. Conducerea spitalului s-a autosesizat şi a constituit o comisie de audit clinic pe acest caz", a declarat dr Liliana Dragomir, șef UPU/SMURD.

Familia a făcut plângere la poliție, iar anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Ancheta poliției și cea a spitalului vor stabili dacă medicii au citit corect analizele și dacă Mariana ar fi putut fi salvată.