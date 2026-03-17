Analiză Foreign Affairs: Europa nu poate fi o putere militară

De la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, țările din Europa de Vest s-au bazat pe Statele Unite pentru securitatea lor. Astfel protejate, aceste țări au fost lăsate libere să urmărească integrarea economică, menținându-și în același timp sistemele democratice de guvernare. Responsabilitatea a fost împărţită, Washingtonul ocupându-se de securitatea continentului, iar Bruxellesul asumându-și un rol economic din ce în ce mai mare. Această diviziune a responsabilității este acum incertă. Președintele american Donald Trump a cerut achiziționarea Groenlandei, a atacat liderii europeni și s-a amestecat în politica internă a țărilor europene. Mai recent, el a avertizat că, dacă aliații NATO nu vor ajuta la deschiderea Strâmtorii Hormuz, " va fi foarte rău pentru viitorul NATO ". Antagonismul lui Trump i-a determinat pe lideri, inclusiv pe președintele francez Emmanuel Macron, să solicite " autonomie strategică " față de Washington.

Analiști au sugerat că Uniunea Europeană trebuie să își asume un rol mai important în securitatea europeană. Aceștia susțin că acest lucru ar trebui să facă parte dintr-un efort mai amplu de a deveni o "putere globală" capabilă să contrabalanseze politicile administrației Trump.

Ar fi o greșeală, susţine Hugo Bromley, într-un articol pentru Foreign Affairs, jurnal bi-lunar al Consiliului pentru Relații Externe (CFR) (din engleză Council on Foreign Relations), organizație americană non-profit nepartizană specializată în politică externă a Statelor Unite și afaceri internaționale.

Fundaţia

Uniunea Europeană este un vehicul pentru cooperare economică. Este un proiect de pace, nu un proiect de război. A avut un succes remarcabil în acest demers, atingându-și obiectivul fondator de a lega Franța și Germania din punct de vedere economic. Dar acest succes a necesitat angajamentul continuu al Washingtonului față de NATO. Schimbarea acestui aranjament ar crea tensiuni între statele membre care ar amenința în cele din urmă structurile existente ale cooperării europene.

Comisia Europeană trebuie să facă un pas înapoi și să permită coalițiilor de state-națiune din interiorul și din afara blocului să dezvolte noi parteneriate interguvernamentale. Numai prin acest proces Washingtonul și Bruxelles-ul pot consolida securitatea europeană - și pot asigura supraviețuirea proiectului european în sine.

În fața amenințărilor lui Trump, liderii europeni, inclusiv Macron și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au declarat că Europa ar trebui să acționeze ca o putere globală. Deși Uniunea Europeană a arătat un entuziasm tot mai mare pentru asumarea acestei ținute, nu este în măsură să o facă. Mai degrabă, Bruxelles-ul are nevoie de Washington acum mai mult ca niciodată. Motivul este simplu: din punct de vedere istoric, forța cea mai responsabilă pentru integrarea europeană a fost Statele Unite. Sprijinul Washingtonului pentru o Europă unită datează de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și de la convingerea administrației Truman că integrarea era cea mai eficientă modalitate de a reconstrui continentul distrus și de a opri răspândirea comunismului. Abordarea SUA nu a fost întotdeauna binevenită. Guvernul britanic, în special, a considerat dorința Washingtonului de integrare europeană ca o interferență externă care amenința sistemele democratice de guvernare ale Europei.

Prin urmare, instituțiile originale ale integrării economice europene au fost concepute pentru a completa, mai degrabă decât a înlocui, suveranitatea națională. Acest compromis s-a dovedit extraordinar de rezistent. Liderii europeni au lucrat pentru a elimina barierele în calea comunicării și schimburilor, începând cu înființarea Organizației pentru Cooperare Economică Europeană în 1948 și a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului în 1951. Șase ani mai târziu, CECO a fost transformată prin Tratatul de la Roma în Comunitatea Economică Europeană. Pe măsură ce proiectul european s-a aprofundat și s-a extins, instituțiile și agențiile integrării economice au prins rădăcini.

Acest proces nu a fost însă însoțit de o integrare similară a capabilităților de apărare. După ce Adunarea Națională Franceză a votat împotriva ideii unei Comunități Europene de Apărare în 1954, nu a fost elaborată nicio politică comună de apărare semnificativă. În schimb, NATO a oferit un cadru pentru apărare reciprocă prin cooperare interguvernamentală, asigurând alinierea Europei cu Statele Unite împotriva Uniunii Sovietice. În schimb, Washingtonul a acceptat că va trebui să suporte povara finanțării și a desfășurării resurselor militare esențiale pentru descurajarea agresiunii sovietice.

Sfârșitul Războiului Rece a produs o schimbare. Ca răspuns la căderea Zidului Berlinului în 1989 și la unificarea Germaniei în 1990, Washingtonul a colaborat cu Parisul și Berlinul pentru a promova o integrare europeană mai strânsă. Tratatul de la Maastricht din 1992, care a înființat Uniunea Europeană, i-a angajat pe semnatari la o "Uniune din ce în ce mai strânsă" atât din punct de vedere economic, cât și politic, realizată parțial prin crearea monedei euro. Pentru a preveni discriminarea economică excesivă împotriva Statelor Unite, tratatul a fost legat de crearea Organizației Mondiale a Comerțului și de o nouă abordare legalistă pentru asigurarea unor practici echitabile în comerțul internațional.

Chiar și nivelul limitat de integrare propus de Maastricht a întâmpinat dificultăți cu statele membre. Alegătorii danezi au respins tratatul printr-un referendum, iar Copenhaga a primit ulterior o serie de opțiuni de excludere pentru a-i asigura consimțământul. În Franța, alegătorii au aprobat tratatul, dar cu doar 51% din voturi. Ratificarea parlamentară a fracturat Partidul Conservator britanic, slăbind fatal guvernul prim-ministrului John Major. Dacă Tratatul de la Maastricht ar fi inclus un angajament real față de apărarea comună, ratificarea s-ar fi dovedit imposibilă.

Totuși, vechea înțelegere a rezistat. Puterea militară a SUA a asigurat că țările europene puteau aprofunda integrarea economică și puteau urmări extinderea, ignorând în același timp chestiunea apărării comune. Valoarea acestei împărțiri a responsabilităților a fost apreciată la Washington și exprimată cel mai clar de senatorul american Richard Lugar într-un discurs din 1993. NATO, a susținut el, era necesar pentru a preveni ca "mândria națională sănătoasă", esențială pentru un continent pașnic și prosper, să se transforme într-un "naționalism xenofob distructiv". Dacă alianța s-ar fractura, a avertizat Lugar, exista "pericolul ca Europa să se destrame din nou din punct de vedere al cusăturilor".

Schimbarea plăcilor

Între atacurile din 11 septembrie, din 2001, și invazia rusă a Crimeii în 2014, amenințarea la adresa zonei euro-atlantice a provenit în principal din terorismul islamist global. Acum, această amenințare vine de mult mai aproape de casă, fapt confirmat de invazia la scară largă a Ucrainei de către președintele rus Vladimir Putin în 2022. Sfârșitul Războiului Rece a forțat proiectul european să se schimbe; această nouă eră, în care integritatea teritorială a Europei este din nou în pericol, trebuie să determine acțiuni similare.

Nevoia de schimbare a fost intensificată de schimbarea globală a puterii către Pacific. Când a fost semnat Tratatul de la Maastricht, în 1992, Uniunea Europeană și Statele Unite reprezentau împreună peste jumătate din economia globală. Ponderea SUA a rămas constantă, la 26,3% în 2023. Ponderea Uniunii Europene, însă, s-a redus substanțial, la 14,7%. Între timp, China a devenit un concurent egal al Statelor Unite. OMC a fost concepută ca vehiculul care ar reglementa relația comercială dintre SUA și UE, ca parte a unei noi economii globalizate, dar nu a reușit să conteste China în ceea ce privește furtul sistemic de proprietate intelectuală și politicile sale industriale anticoncurențiale. Beijingul a devenit din ce în ce mai asertiv pe plan internațional, iar Washingtonul a simțit, prin urmare, nevoia să-și mute capacitățile departe de Europa, pentru a apăra Taiwanul și a face față provocărilor din America Latină.

Administrația Trump are dreptate când spune că relația transatlantică trebuie restructurată. După cum a susținut Peter Harrell în Foreign Affairs, abordarea universalistă, legalistă a comerțului internațional, urmărită în anii 1990, nu este potrivită într-o eră a concurenței dintre marile puteri. Noile acorduri comerciale pe care Washingtonul le-a semnat cu Uniunea Europeană și Regatul Unit în 2025, concentrându-se pe securitatea economică și pe combaterea supracapacității chineze, reprezintă un pas în direcția corectă. Cu toate acestea, celelalte acțiuni ale Washingtonului au subminat aceste realizări. Disponibilitatea repetată a lui Trump de a accepta manipulările lui Putin la valoarea nominală a derutat și frustrat Ucraina și partenerii săi apropiați europeni. Abordarea haotică a președintelui față de negocieri a subminat chiar acordurile comerciale negociate de administrația sa. Cel mai rău dintre toate, eforturile lui Trump de a achiziționa Groenlanda i-au forțat pe partenerii NATO să pună la îndoială ipotezele fundamentale pe care se bazează alianța.

Intenţii bune

În acest context, apelurile ca Uniunea Europeană să devină o "putere globală" sunt de înțeles. Dar riscă o catastrofă pentru ambele părți ale Atlanticului. Uniunea Europeană nu are o armată, iar Bruxelles-ul nu poate cheltui bani direct pentru apărare. Poate subvenționa statele sale membre doar prin granturi financiare sau, în teorie, prin emiterea de datorii comune. În sistemul actual, ultima cale de acțiune ar echivala cu transferuri fiscale din Germania și Olanda către Franța, Grecia, Italia și alte țări cu cheltuieli mari. Acești probabili beneficiari au o gamă largă de preocupări legitime de securitate, în special în Mediterana de Est, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, care au puțin de-a face cu amenințarea rusească. A cere contribuabililor germani și olandezi să finanțeze aceste angajamente pe termen nelimitat riscă o reacție adversă periculoasă.

Un sector european de apărare consolidat ar necesita ca țările să renunțe la surse cheie de ocupare a forței de muncă și venituri din exporturi în favoarea unui sistem cu puțină supraveghere sau coordonare democratică. În ciuda retoricii lui Macron, Franța este țara care se opune cel mai mult consolidării sectorului european de apărare. Un astfel de pas ar obliga Parisul să abandoneze principiile independenței naționale care i-au ghidat arta guvernamentală din 1958. Reticența Franței de a ceda controlul asupra apărării a distrus deja proiectul franco-german al avioanelor de vânătoare FCAS. Este ușor să critici Parisul pentru acest lucru, dar multe dintre preocupările sale sunt de înțeles. Crearea unui sector european al apărării ar necesita o înțelegere comună între toate statele membre a naturii amenințărilor cu care se confruntă Europa, modului în care aceste amenințări ar trebui să modeleze dezvoltarea de noi capabilități, cine ar controla proprietatea intelectuală din spatele acestor capabilități și, mai presus de toate, o abordare comună a exporturilor de arme. Bruxelles-ul nu posedă capacitatea, expertiza sau legitimitatea democratică pentru a răspunde la aceste întrebări.

Un nou tratat ar putea rezolva această problemă și ar putea stabili atât un cadru, cât și un consens pentru o mai mare integrare europeană în apărare. Dar încercarea de a negocia unul ar răsturna politica continentului. Mai multe state membre sunt fie în afara NATO și angajate în neutralitate, fie simpatizează în mod deschis cu Rusia. Schimbarea tratatului pentru o apărare comună ar distruge cadrul delicat de cooperare care leagă nordul și sudul Europei. Statele membre nordice ar solicita probabil reduceri la programele de asistență socială din sud ca parte a oricărei noi eforturi pentru cheltuielile de apărare, așa cum a sugerat ministrul german de externe, Johann Wadephul, luna trecută. Reacția populară la astfel de reduceri în aceste țări ar fi vastă.

Mai presus de toate, orice mișcare către o politică de apărare comună ar amenința contractul social german. Combinația dintre ocuparea forței de muncă pe scară largă în industria prelucrătoare și apartenența la zona euro a susținut țara timp de decenii. Și totuși, contractul social a început deja să se destrame. Industria prelucrătoare germană încă se luptă să se adapteze după pierderea accesului la energie rusească ieftină. De asemenea, se află sub o presiune enormă și crescândă din partea concurenței chineze. În februarie, Bruxelles-ul a decis să sprijine Ucraina prin emisiunea de datorii comune, mai degrabă decât prin confiscarea activelor rusești, în ciuda obiecțiilor Berlinului. În acest context, susținătorii puterii europene cer contribuabililor germani să crească simultan cheltuielile de apărare, să achiziționeze echipamente militare fabricate predominant în afara Germaniei și să subvenționeze cheltuielile de apărare ale altor țări europene. Izolat, fiecare dintre aceste solicitări ar fi incendiară, riscând un sprijin sporit pentru partidele extreme, atât de stânga, cât și de dreapta. Împreună, ele echivalează cu un butoi cu pulbere gata să explodeze.

Departe de margine

Pentru a reînnoi acordul euro-atlantic, instituțiile Uniunii Europene trebuie să se retragă din problemele de apărare și să se concentreze pe promovarea creșterii economice prin competențele existente. Pe termen scurt, nu există alternativă la furnizarea de către Statele Unite a capabilităților costisitoare și avansate din punct de vedere tehnologic necesare pentru a descuraja Rusia. Pe termen lung, ar trebui dezvoltate noi programe de cheltuieli prin acorduri interguvernamentale, NATO concentrându-se pe menținerea interoperabilității între membrii săi. Washingtonul nu ar trebui să se aștepte ca creșterile cheltuielilor de apărare să fie egale în termeni procentuali între statele membre ale UE. Aceste angajamente ar trebui să varieze, în schimb, în ​​funcție de spațiul fiscal și de apetitul alegătorilor pentru cheltuieli sporite. Din fericire, statele din nordul Europei și de pe flancul estic al NATO sunt cele mai capabile și dispuse să își mărească bugetele de apărare ca răspuns la amenințarea rusească.

Țările europene ar trebui, de asemenea, să caute parteneri dincolo de granițele lor. Proiecte precum programul de dezvoltare a avioanelor de luptă GCAP între Italia, Japonia și Regatul Unit nu fac decât să consolideze securitatea europeană. În mod similar, Polonia are dreptate să se uite la Coreea de Sud pentru a furniza echipamente militare și a dobândi expertiză, deoarece ambele se bazează pe forțe terestre convenționale de mari dimensiuni. Statele membre ale UE ar trebui să se angajeze să acorde tuturor aliaților SUA din tratate statutul de partener în inițiativele de finanțare a apărării de la Bruxelles. Acest lucru ar încuraja o cooperare benefică și ar limita disponibilitatea Comisiei Europene de a utiliza reînarmarea ca vehicul pentru integrare.

Cel mai important partener al Statelor Unite în această reechilibrare rămâne Regatul Unit. Prin cooperarea în domeniul apărării, industriei și nuclearei, precum și prin rețeaua de partajare a informațiilor Five Eyes, Londra și Washingtonul mențin o prietenie geopolitică fără precedent și din ce în ce mai profundă. Ultimul guvern conservator a inițiat parteneriate "minilaterale" în domeniul apărării prin AUKUS, acordul de securitate dintre Australia, Regatul Unit și Statele Unite, și prin Forța Expediționară Comună, un vehicul de cooperare între țările din zona Baltică și Marea Nordului pentru a contracara acțiunile Rusiei. Totuși, aceasta nu înseamnă că Londra face tot ce ar trebui. În ciuda unui sprijin bipartizan puternic pentru Ucraina, cheltuielile britanice pentru apărare cresc prea lent și nu sunt programate să atingă 3,5% până în 2035. Washingtonul ar trebui să încurajeze Regatul Unit să cheltuiască trei procente din PIB înainte de sfârșitul actualului Parlament, în 2029.

Prioritizând cooperarea interguvernamentală între țări cu aceleași interese, Washingtonul și Bruxelles-ul pot asigura pacea și prosperitatea în Europa pentru încă o generație. Pentru a face acest lucru, însă, factorii de decizie de ambele părți ale Atlanticului trebuie să vadă instituțiile europene așa cum sunt, nu așa cum ar dori să fie. Împărțirea responsabilității între chestiuni economice și militare a menținut pacea în zona euro-atlantică timp de peste 70 de ani. A abandona acest aranjament înseamnă a risca o calamitate.

