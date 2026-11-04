Analiză NYT: Americanii dau semne că a început sfârșitul erei Trump

Rezultatul alegerilor din SUA, unde democrații au reușit în mod spectaculos să obțină controlul Congresului, ar putea reprezenta începutul sfârșitului dominației politice a lui Donald Trump în Statele Unite, arată o analiză publicată de The New York Times. Revolta alegătorilor, care s-a extins chiar și în statele profund republicane arătă că președintele Trump și-a pierdut influența asupra coaliției care l-a adus de două ori la Casa Albă.

Trump i-a îndemnat pe americani să voteze de parcă numele lui s-ar fi aflat pe buletinele de vot. A spus asta în campanie nu o dată, nu de două ori, ci de 47 de ori. Iar alegătorii au făcut fix asta, doar că nu aşa cum sperase el, arată o analiză publicată de The New York Times.

Valul democrat care a măturat harta electorală a Americii la aceste alegeri arată clar că americanii au respins un președinte profund nepopular, care a dominat scena politică a țării mai bine de un deceniu.

Trump singur a transformat alegerile de la jumătatea mandatului într-un referendum la adresa propriei persoane, iar în cele din urmă a plătit prețul.

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Alegătorii care l-au votat în trecut, asumându-și riscul că susțin un outsider ce promite schimbarea, fie au stat acum acasă, fie au votat cu democrații, frustrați de scumpirea benzinei, de războiul cu Iranul, care pare fără soluție, și de acuzațiile că Trump și anturajul său au profitat în mod flagrant ca să facă bani de pe urma funcțiilor.

Potrivit estimărilor The New York Times, democrații au obținut un avans de aproximativ 13 puncte procentuale față de republicani la nivelul votului popular național pentru Camera Reprezentanților. Ar fi cea mai mare diferență înregistrată în favoarea unuia dintre cele două partide la alegerile pentru Congres din 1976 încoace, depășind chiar și victoriile categorice ale republicanilor din 1994 și 2010.

O victorie atât de clară a democraților arată că, deși Trump mai are doi ani de mandat și poate încă să își exercite puterea cu efecte semnificative, americanii dau semne că a început sfârșitul erei Trump.

"Este practic un vot de respingere pentru Trump, republicani și pentru tot ce au făcut în ultimii doi ani. Eu chiar cred că, începând de mâine, intrăm într-o nouă etapă, una de tranziție, care va dura doi ani. Și va fi mult mai instabilă decât ultimii doi ani", a explicat Douglas Sosnik, fost director politic la Casa Albă în administrația Clinton.

Dupa aflarea rezultatelor, Trump a încercat repede să salveze aparențele, insistând că înfrângerea categorică suferită în fața democraților nu reprezintă, de fapt, un vot de blam la adresa lui, deoarece nu s-a aflat el pe buletinul de vot. A ignorat însă că fix el le ceruse în repetate rânduri alegătorilor să voteze ca și cum ar fi fost.

"Nu am fost pe buletinul de vot și, pentru că nu am fost pe buletinul de vot, nu am reușit să mobilizăm suficienți oameni să meargă la urne", a declarat el într-un interviu pentru NYT.

Nici măcar republicanii nu cred asta, având în vedere că întreaga campanie s-a concentrat în jurul lui Trump.

Trump a fost cel care a decis să înceapă războiul cu Iranul, tulburând piețele de energie și determinând creșterea vertiginoasă a prețurilor la pompă. Tot el a fost cel care a ales candidații, temele de campanie, strategia și mesajul.

Tot Trump a fost cel care a cerut loialitate totală din partea unui partid ai cărui candidați s-au temut să se distanțeze de el. Și tot Trump a fost cel care a amplificat îngrijorările legate de corupție, pentru că a tratat cu indiferență întrebările legate de cât de corect este să facă bani în timp ce ocupă funcția de președinte.

Mulți alegători le-au spus sociologilor și jurnaliștilor că s-au simțit păcăliți de Trump, deoarece au crezut că va scădea prețurile și nu va începe noi războaie. Se așteptau ca Trump să închidă granița, dar nu și să aresteze în mod brutal persoane care trăiau în țară de ani de zile. I-au revoltat și tarifele vamale care au crescut costurile pentru consumatori.

Chiar modul în care Trump a petrecut ultima zi de campanie a devenit o metaforă pentru cât de deconectat este de la realitate. În loc să pună accent pe reducerea costului vieții, care îi îngrijorează pe mulți alegători, a susținut ultimul discurs înaintea alegerilor la bazinul de la Memorialul Lincoln din Washington, vorbind despre alge și conducte.

Momentul a ilustrat perfect obsesia sa pentru proiecte megalomanice, deși a primit semnale că acestea îi iritau pe alegători. A fost ca și cum Nixon și-ar fi susținut ultimul discurs înaintea alegerilor în fața Watergate.

Însă, chiar dacă trumpismul dă semne că bate în retragere, Trump tot mai are doi ani de mandat și va face tot ce îi stă în putință pentru a rămâne o voce dominantă cât mai mult timp posibil. Aliații săi au avertizat că ar fi greșit să presupunem că și-a epuizat forța politică.

"Criticii lui Trump i-au mai scris și înainte necrologul politic și s-au înșelat de fiecare dată. Soluția este ca republicanii să revină la principiile noastre. Așa vom câștiga în 2028", a explicat David McIntosh, președintele unei organizații care promovează politici economice conservatoare.

Victoria democraților poate însemna fie o pedeapsă temporară aplicată lui Trump, fie începutul unei schimbări politice profunde în societatea americană. Este încă prea devreme pentru a da un verdict.

Principalul motiv pentru care mulți alegători i-au sancționat pe republicani a fost unul pur economic: prețurile extrem de mari la benzină, a explicat Lynn Vavrek, profesoară de politici publice la Universitatea California. "Asta nu înseamnă că alianța MAGA se destramă. Înseamnă că Donald Trump și-a pierdut puțin din strălucire? Da. Sunt oamenii mai puțin fascinați de el? Cred că răspunsul este da", a spus ea.

Nu înseamnă neapărat că republicanii vor abandona politicile tradiţionale în chestiuni precum imigrația și diversitatea, care au mobilizat partidul sub conducerea lui Trump. La urma urmei, este vorba despre un partid transformat fundamental, pe care Trump l-a modelat după propriul chip, promovându-i pe cei care i se supun și eliminându-i pe cei care cauta independență.

Joe Grogan, care a fost consilierul lui Trump pe politici interne în timpul primului său mandat, a declarat că, indiferent de rezultatele alegerilor, președintele a schimbat peisajul politic prin promovarea unor teme care în trecut nu fuseseră abordate suficient, precum obținerea unor acorduri comerciale mai bune și constrângerea aliaților NATO să își majoreze cheltuielile militare. Partidul nu se va întoarce la ceea ce era odinioară, a avertizat el.

"Suntem în continuare partidul lui Trump, indiferent ce se întâmplă în această seară. Cred că cei care se așteaptă ca trumpismul să fie respins se înșală. Vor exista unele dezbateri care, cred eu, vor fi benefice pentru partid. Dar chiar nu văd să existe un curent puternic în interiorul partidului care să dorească revenirea la partidul condus de Bush", a spus acesta.

Şi democrații vor dezbate cum să își interpreteze victoria. Deși au fost uniți împotriva lui Trump, rezultatul ar putea provoca o dispută internă privind direcția partidului. Ar trebui să promoveze politici mai progresiste sau să adopte o linie moderată, capabilă să atragă și alegători conservatori?

"Cea mai importantă poveste este că republicanii care nu fac parte din mișcarea MAGA au rupt legăturile cu Partidul Republican. Întrebarea este dacă vrem să transformăm aceste alegeri într-o victorie de conjunctură sau într-o schimbare profundă. Ce ce vom face în 2027 va fi decisiv", a explicat Rahm Emanuel, fost primar democrat al orașului Chicago şi care ia în calcul o candidatură la președinție.

Cert este că politica americană nu se va întoarce la ceea ce era înainte de Trump. "Din păcate, nu ne mai putem întoarce niciodată. Va trebui să mergem înainte. Este sfârșitul lui Trump. Chiar dacă va continua să fie acolo", a concluzionat James Blanchard, politician democrat, fost guvernator al statului Michigan și ambasador al SUA în Canada, în mandatul lui Bill Clinton.