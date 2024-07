Viaţa pe Marte este tot mai aproape. O româncă tocmai a încheiat un an de şedere într-o capsulă din Texas care simulează condiţiile de viaţă de pe Planeta Roşie. Anca Şelariu şi alţi trei colegi cercetători şi-au crescut singuri legumele pentru a se hrăni, au avut diverse misiuni pe nisip roşu şi au făcut teste esenţiale care vor ajuta la trimiterea primilor oameni pe Marte.

După 378 de zile de izolare, cei patru voluntaru au ieşit zâmbitori din habitatul de 170 de metri pătraţi din Texas. În toată această perioadă, oamenii de ştiinţă au locuit într-o capsulă printată la o imprimantă 3D şi au simulat misiuni exterioare cu ajutorul nisipului roşu. Şi-au cultivat singuri legumele și au lucrat sub factori suplimentari de stres, inclusiv comunicarea încetinită cu Pământul și familiile lor. "Sunt uimită că am putut să trăiesc în habitatul Mars Dune Alpha şi că am putut să contribui la lucrul cel mai drag inimii mele: să ducem viaţă pe Marte", a declarat Anca Şelariu, microbiolog.

Pentru NASA, urmează alte două simulări de câte un an

Născută la Braşov, Anca Şelariu lucrează ca microbiolog pentru marina americană. În România,a studiat la Universitatea Transilvania, iar apoi a obţinut diplome îm biochimie şi ştiinţe biomedicale în Statele Unite. Românca a fost aleasă pentru această misiune după ce a susţinut un discurs înflăcărat. "Lumea mă întreabă de ce vreau să merg pe Marte câtă vreme mai sunt atât de multe lucruri care trebuie rezolvate aici, pe Pământ. Și răspunsul meu este: tocmai din cauza asta trebuie să merg pe Marte. Pentru că efectele secundare ale tehnologiilor vor ajunge să rezolve problemele pe care le avem azi aici", a declarat Anca Şelariu, microbiolog.

Pentru NASA, urmează alte două simulări de câte un an pentru studierea impactului misiunilor de lungă durată în spaţiu. Datele finale vor fi folosite pentru prima misiune cu oameni pe Planeta Roşie la finalul deceniului următor. Până atunci, Agenţia Spaţială Americană intenţionează să trimită din nou un echipaj uman pe Lună, peste doi ani.

