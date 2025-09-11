Anchetatorii americani sunt pe urma ucigaşului lui Charlie Kirk. Ce se ştie despre atacator

Anchetatorii americani au găsit o armă și mai multe urme care par să aparțină celui care a tras asupra lui Charlie Kirk . De asemenea, anchetatorii au refăcut drumul asasinului.

Anchetatorii americani sunt pe urma ucigaşului lui Charlie Kirk - Profimedia

Anchetatorii au descoperit o mulțime de dovezi legate de atacatorul care l-a ucis pe Charlie Kirk, potrivit CNN.

Totuși, suspectul nu a fost găsit deși este căutat de numeroși polițiști și agenți federali. Autoritățile au analizat "înregistrări video" de la fața locului și au reușit să refacă traseul suspectului, înainte și după crimă, a declarat Beau Mason, comisarul Departamentului de Siguranță Publică din Utah, într-o conferință de presă joi dimineață.

"Atacatorul a ajuns în campusul Universității Utah Valley miercuri la ora locală 11:52. Pare să fie tânăr, ceea ce l-a ajutat să se integreze în campus", a mai spus comisarul Beau Mason. Atacatorul a folosit scările și a urcat pe un acoperiș "către locul de unde s-a tras", a spus comisarul.

"După împușcături, am reușit să-i urmărim mișcările în timp ce se deplasa în cealaltă parte a clădirii, sărea de pe clădire și fugea din campus către un cartier", a spus Mason.

De asemenea, anchetatorii au găsit o "pușcă cu acțiune manuală de mare putere" despre care cred că a fost arma folosită pentru a-l împușca pe Kirk de la distanță. Pușca a fost găsită într-o "zonă împădurită pe unde trăgătorul a fugit", a declarat Robert Bohls, agent special responsabil la biroul FBI din Salt Lake City. El a spus că FBI va analiza arma.

Anchetatorii au mai găsit urme de încălțăminte, de palmă și de antebraț, care vor fi analizate, a spus Bohls. Agentul FBI a refuzat să spună dacă se știe numele fugarului.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, comentator radio și un aliat influent al lui Donald Trump, a fost împușcat miercuri în ceea ce guvernatorul Utahului, Spencer Cox, a numit un asasinat politic.

