Anunţul lui Nicuşor Dan după consultările de la Cotroceni. Ninel Peia: Cea mai bună variantă: PACE, AUR şi PSD

Preşedintele Nicuşor Dan a continuat azi consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. După discuţiile de luni cu principalele partide, şeful statului s-a întâlnit astăzi cu reprezentanţii grupurilor Uniţi pentru România şi PACE - Întâi România, dar şi cu parlamentarii neafiliaţi. La finalul discuţiilor, Nicușor Dan a transmis că a apreciat deschiderea spre dialog a parlamentarilor. În timp ce Sorin Grindeanu a spus că se aşteaptă la o a doua rundă de negocieri, senatorul Ninel Peia a susţinut varianta unui guvern PACE - AUR - PSD, iar George Becali a afirmat că, din ce a înţeles, viitorul premier ar putea fi independent.

După consultările de luni cu reprezentanţi ai PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, minorităţilor naţionale, S.O.S. România şi POT, preşedintele Nicuşor Dan a discutat azi cu parlamentarii din grupurile "Uniţi pentru România" şi "PACE - Întâi România" precum şi cu cei neafiliaţi.

"Președintele României a avut astăzi, 21 mai, la Palatul Cotroceni, o serie de discuții cu membrii grupului parlamentar "Uniți pentru România", ai grupului parlamentar "PACE - Întâi România", precum și cu parlamentarii neafiliați. În cadrul întâlnirilor, au fost abordate cu prioritate subiecte care vizează criza politică actuală și identificarea unor potențiale soluții pentru asigurarea stabilității guvernamentale.

Pe agenda discuțiilor s-au regăsit și teme referitoare la situația economică a țării, cu accent pe măsurile necesare pentru gestionarea provocărilor, dar și o analiză cu privire la activitatea parlamentară și proiectele de lege inițiate recent de către deputații și senatorii prezenți astăzi la Palatul Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan a apreciat deschiderea spre dialog a parlamentarilor și a subliniat necesitatea unei bune colaborări interinstituționale, mai ales într-un context complicat pentru țară", a transmis la final Administraţia Prezidenţială.

Sorin Grindeanu: Mă aştept să existe a doua rundă de negocieri la Palatul Cotroceni

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că se aşteaptă la o nouă rundă de consultări cu Nicuşor Dan, în urma cărora acesta să propună un posibil premier pentru viitorul Guvern.

"Cred că va mai fi o rundă de negocieri. Nu avem în acest moment o adresă de la Administraţia Prezidenţială cum că s-ar relua. Eu, cum am perceput discuţiile şi consultările din această săptămână, am mai spus, mie mi s-a părut că domnul preşedinte şi echipa domniei sale au strâns constrângerile pe care le are fiecare partid, adică acele linii roşii şi încearcă să găsească o soluţie pe care, probabil, o să o propună la runda a doua de consultări. De aceea, mă aştept să existe această a doua rundă", a explicat Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

Ninel Peia: Cea mai bună variantă de Guvern este formată din PACE, AUR şi PSD. Avem împreună 256 de voturi, fără minorităţi şi independenţi

Senatorul Ninel Peia, de la Grupul PACE, a afirmat la finalul consultărilor de la Cotroceni că cea mai bună variantă de guvern este cea formată din PACE, AUR şi PSD, aceste grupuri parlamentare având împreună 256 de voturi, fără minorităţi şi independenţi.

"I-am spus domnului preşedinte Nicuşor Dan că există mai multe variante de guvern. Cea mai bună variantă de guvern este aceea formată din cele trei mari grupuri parlamentare care au semnat şi au iniţiat moţiunea de cenzură. Avem majoritate. Adică PACE, AUR şi PSD deţin în acest moment 256 de voturi, fără a avea nevoie de minorităţi sau independenţi. O altă variantă care poate reuşi să conducă ţara şi să facă un guvern este un guvern PACE - AUR”, a declarat Ninel Peia, la finalul consultărilor.

El a mai afirmat că este nevoie de un prim-ministru vindecător, nu de unul chirurg, care să amputeze fără analize. "I-am spus domnului preşedinte Nicuşor Dan că este nevoie în acest moment de un prim-ministru vindecător, de un medic care să vindece nu numai economia, dar şi problemele românilor. Nu mai avem nevoie de prim-miniştri chirurgi care să amputeze fără analize", a precizat Ninel Peia.

George Becali: Am înţeles că va fi un prim-ministru independent

Deputat neafiliat, George Becali a declarat după discuţia cu Nicuşor Dan, că din ce a înţeles din dialogul cu şeful statului următorul premier al României va fi independent. "Ce am înţeles eu, printre rânduri, (...) cred că va fi un prim-ministru independent, dar nu ce e vehiculat", a afirmat Becali, după consultările de la Palatul Cotroceni.

În opinia sa, doar social-democraţii pot face un guvern. "Eu i-am spus (preşedintelui - n.r.) că nu văd decât PSD care poate să aibă oameni de guvernare, că nu au ceilalţi. Au şi USR oameni deştepţi, dar i-am spus: 'părerea mea e că nu lucrează pentru România, lucrează pentru alte state, pentru alţii, pentru alte interese'", a susţinut parlamentarul.

George Becali şi-a exprimat încrederea în deciziile şefului statului. "Eu votez ce nominalizează preşedintele, că de aia am venit, merg pe înţelepciunea lui", a susţinut el.

De asemenea, Becali a mărturisit că a întârziat la consultările Grupului neafiliaţilor cu preşedintele deoarece a fost la slujba religioasă de Înălţare."Am stat cu preşedintele faţă în faţă, am vorbit anumite lucruri, (...) am avut mai mult discuţii amicale, privind Preşedinţia, pentru că am avut până acuma preşedinţi... ştiţi cum i-am avut. Acum avem un preşedinte cuminte, liniştit. I-am spus: 'până la urmă e mai bine de 1.000 de ori ca dumneata, pentru că acolo unde este omul bun, vine Dumnezeu, pune El mâna'".

Parlamentarii neafiliaţi, poziţii diferite la discuţiile cu Nicuşor Dan

Parlamentarii neafiliaţi au prezentat poziţii diferite la discuţiile cu preşedintele Nicuşor Dan cu privire la situaţia politică actuală.

Senatorul Victoria Stoiciu a declarat că a transmis că este nevoie urgentă de un guvern stabil şi că acesta trebuie să menţină "un cordon sanitar clar fără niciun fel de concesii faţă de forţele extremiste din Parlament".

"Am participat la consultarea pe care preşedintele României, Nicuşor Dan, a organizat-o cu parlamentarii neafiliaţi, ocazie cu care am transmis următorul mesaj. În primul rând, am spus că este nevoie urgent de un guvern stabil, pentru că ştim cu toţii că atribuţiile unui guvern interimar sunt limitate, iar momentul de faţă necesită foarte multe reforme şi foarte multe decizii pe care doar un guvern permanent le poate lua. Mesajul meu către domnul preşedinte a fost următorul: premierul pe care îl va desemna şi Guvernul care urmează să îl votăm trebuie să aibă în vedere să menţină un cordon sanitar clar şi fără niciun fel de concesii în raport cu forţele extremiste din Parlament", a afirmat Stoiciu. Ea a mai spus că nu este de acord cu un guvern minoritar, iar un guvern tehnocrat nu este o soluţie optimă.

Deputatul Robert Alecu a menţionat că este nevoie de alegeri anticipate.

"Poziţia mea ca deputat neafiliat, a partidului din care fac parte - partidul Acţiunea Conservatoare - este că reprezintă singura soluţie sănătoasă şi democratică întoarcerea la voinţa poporului şi declanşarea alegerilor anticipate", a spus acesta.

Deputatul Dumitru Coarnă a transmis propunerea ca preşedintele să desemneze un premier din zona PSD - AUR, care să îşi asume o formulă de guvern.

"Atâta timp cât am susţinut moţiunea de cenzură din 5 mai 2026, logica juridică şi morală spune că cei care au votat moţiunea ar trebui să îşi asume şi guvernarea. În opinia mea, am propus şi am încercat să îl conving pe domnul preşedinte că are şi Constituţia de partea dumnealui, articolul 103, poate să desemneze un premier din zona PSD - AUR, partide care, împreună cu neafiliaţii, să îşi asume guvernarea", a precizat Coarnă.

Deputatul Mariana Vârgă a afirmat că a propus ideea unui guvern susţinut de toate forţele parlamentare şi a unui premier politic.

"Am promovat ideea unui guvern asumat de toate forţele parlamentare, pentru că suntem într-o criză evidentă, survenită unei stări de austeritate destul de gravă, care a afectat cetăţenii României foarte mult. De asemenea, am promovat ideea unui premier numit politic, pentru că un premier tehnocrat nu îşi asumă politic, nu decontează politic şi nu are responsabilitatea unui premier politic. Am antamat şi ideea numirii unui vicepremier şi a miniştrilor tehnocraţi şi desigur am pus şi problema ca preşedintele să aibă în vedere şi această elită a parlamentarilor independenţi neafiliaţi din Parlamentul României, pregătiţi", a mai spus aceasta.

Deputatul Aurora Tasica-Simu, preşedinte al Partidului Unit, a precizat că membrii partidului sunt pregătiţi să vină cu aportul lor pentru a forma un guvern stabil.

"Am transmis faptul că membrii Partidului Unit sunt pregătiţi să îşi asume şi să vină cu aportul lor pentru a forma un guvern stabil, să susţină cu cele cinci voturi un guvern şi un prim-ministru care vine cu un program pentru cetăţenii români, un program care să nu fie de genocid social, care să nu fie de împovărare a poporului român, care să nu fie de înstrăinare a activelor statului, a resurselor strategice şi de sărăcire a poporului. Vom susţine acest guvern în momentul în care vom vedea programul de guvernare şi propunerea domnului preşedinte", a spus aceasta.

Deputatul Raisa Enachi a precizat, în calitate de membră a Partidului Republican din România, că va susţine un premier care să fie aproape de oameni.

"I-am spus preşedintelui că eu voi susţine un premier care să vină aproape de oameni, iar austeritatea în România să se înceapă de sus în jos şi păturile sociale, şi aici vorbim de persoanele cu dizabilităţi, de elevi, de mame - să nu mai fie atât de mult înjosite. Deci, să nu mai venim cu pachete, că cunoaştem toţi că au fost pachete peste pachete, aşa nu se face economie", a afirmat ea.

Deputatul Ciprian Ciubuc a declarat că parlamentarii neafiliaţi vor juca un rol decisiv în crearea noului guvern şi vor susţine un executiv care va lua în considerare şi doleanţele lor.

"Viitorul guvern va fi pus de neafiliaţi. Neafiliaţii vor juca un rol decisiv în crearea noului guvern. Tocmai de asta ne-a chemat domnul preşedinte astăzi aici. Noi nu dorim să fim doar un instrument de şantaj sau negociere între partidele mari care vor propune un prim-ministru, de asta vrem să discutăm asupra programului de guvernare. Noi, neafiliaţii, avem în spate nişte alegători care ne-au trimis în parlament şi vom susţine un guvern care ne va lua în considerare şi doleanţele noastre, în caz contrar să ne întoarcem la alegeri anticipate. Cei care au dat jos acest guvern - PSD şi AUR - să-şi asume şi să vină cu propunerile concrete pentru viitorul guvern, iar noi să stăm să discutăm punctual de programul de guvernare", a mai spus Ciubuc.

