Imaginile din momentul prăbuşirii sunt înfiorătoare. O bilă imensă de foc şi cenuşă se ridică deasupra clădirilor peste care a căzut avionul companiei Air India.

Un Boeing 787 s-a prăbuşit în India

O cameră de supraveghere a filmat scurtul zbor Air India 171. Aeronava pare să decoleze cu greutate, se înalţă câteva secunde, apoi începe să piardă altitudine, iar piloţii nu pot redresa colosul de 250 de tone care s-a prăbuşit într-o zonă în care erau cazaţi medici de la mai multe spitale din oraşul Ahmedabad din vestul Indiei. Printre ruinele care fumegă se vede coada avionului înfiptă în rămăşiţele unui imobil.

Vezi și

"Eram în casă şi am auzit un zgomot puternic, apoi s-a simţit ceva ca un cutremur. Am ieşit şi am văzut mult fum. Apoi am văzut avionul prăbuşit şi multe cadavre", povesteşte un martor.

Boeingul 787 Dreamliner în care erau 242 de pasageri şi membri ai echipajului decolase de cinci minute de pe aeroportul Ahmedabad spre Londra când pilotul a cerut ajutorul turnului de control. Avionul se ridicase la doar 190 de metri înălţime când a dispărut de pe radar. Impactul care a urmat a fost nimicitor.

Un singur supravieţuitor al tragediei

Un singur om din tot avionul a supravieţuit. Un britanic care stătea la fereastră, pe rândul 11. Medicii încearcă să îl ţină în viaţă. Între timp, autorităţile aeronautice au început ancheta straniei prăbuşiri.

Este primul accident aviatic în care este implicat un Boeing 787 Dreamliner, un model lansat acum 14 ani, care a transportat până acum un miliard de pasageri.

Avionul era pilotat de un comandant cu peste 8.000 de ore de zbor la activ. Singurul pilot român care zboară pe acest model de Boeing a remarcat, însă, o uriaşă eroare.

Eroarea uriaşă comisă de piloţi

"Avionul avea trenul scos, acolo el trebuie să aibă trenul escamotat. Şi flapsul scos. Ori flapsul la el era retras. Copilotul era unul neexperimentat, era unul începător. În loc să excamoteze trenul a excamotat flapsul. Şi, conform legii gravitaţiei, a luat-o la vale", a declarat Dumitru Oprişiu, pilot pe Boeing 787.

"Trebuie analizate atât convorbirile dintre turn şi piloţi plecând de la momentul rulajului, înainte de decolare, Trebuie analizaţi parametrii avionului care vor fi extraşi din cutia neagră dacă poate fi recuperată şi toate coroborate vor da o imagine completă", spune Cătălin Prunariu, pilot.

Autorităţile din India nu pot estima, încă, numărul de victime de la sol. Zeci de ambulanţe şi maşini de pompieri au venit imediat la locul prăbuşirii. Sute de localnici au sărit în ajutorul echipelor de salvare şi au scos cu mâinile goale răniţii de sub moloz. Un medic a scăpat cu viaţă doar pentru că a sărit pe fereastră de la etajul doi când a văzut că avionul loveşte blocul lui.

"Catastrofa respectivă este absolut uluitoare din mai puncte de vedere. Aeroportul în India era înconjurat de foarte blocuri construite. Blocuri, imobile, magazine, şi asta e un semnal de alarmă cu privire la siguranţa zborului", a declarat Cezar Osiceanu, pilot.

Acesta este cel mai grav accident aviatic din India ultimilor 30 de ani. Tragedia este copia fidelă a unei catastrofe din Spania, din 2008, când un avion s-a prăbuşit la zece secunde după decolarea de la Madrid. 154 de oameni au murit atunci, iar ancheta a scos la lumină o eroare de pilotaj.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Obişnuiţi să faceţi revizia la maşină înainte să plecaţi în vacanţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰