Detalii cutremurătoare ies la iveală după tragedia de ieri, din Mediterană, când un feribot cu 267 de oameni la bord s-a scufundat în apropiere de Cipru. Pasagerii s-au călcat în picioare ca să scape de pe vasul morții, vestele de salvare erau insuficiente, iar echipajul ar fi abandonat călătorii. Autoritățile vorbesc până acum despre opt morți și 20 dispăruți. Căpitanul și șapte membri ai echipajului au fost arestați.

"Uitați-vă în larg! Uitați-vă la mama aceea"

"Nimeni nu vine să ne ajute! Suntem plini de tăieturi!", strigau oamenii.

Au fost scene cutremurătoare înainte de scufundarea feribotului Filo Jet. Oamenii țipau și se agățau cu disperare unii de alții în timp ce părinții încercau să își țină copiii strâns la piept.

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"Îmi spunea: 'Nu-mi da drumul, mamă!' Și nu i-am dat drumul fetei mele, jur că nu i-am dat drumul! Dar a căzut peste mine o valiză și atunci mi-a alunecat din mână", povestește, îndurerată, o pasageră.

Căpitanul a fost primul care a părăsit nava

Supraviețuitorii au povestit că apa a năvălit în saloane prin geamurile care s-au spart în timp ce echipajul încerca să schimbe cursul feribotului. Căpitanul a fost primul care a părăsit nava, împotriva regulii nescrise care îi cerea să rămână ultimul. Membrii echipajului l-au urmat și au lăsat pasagerii să se descurce singuri.

Catamaranul Filo Jet a plecat, ieri, la prânz din portul Kyrenia, de pe coasta de nord a insulei Cipru și se îndrepta spre Tașucu, pe coasta mediteraneană a Turciei. Tragedia a avut loc la doar șapte kilometri de port. Valuri imense au spulberat partea din față a navei, care a început să se încline rapid și a fost înghițită de Mediterana în numai câteva zeci de secunde.

"S-a scufundat foarte repede. Nu am putut face nimic. Am încercat, dar nu ne-am putut salva copiii. Am pierdut doi copii", povestesc pasagerii.

20 de persoane încă sunt căutate

Majoritatea pasagerilor au fost salvați de paza de coastă și de pescari. 20 sunt căutați în continuare. Rudele și prietenii lor așteaptă vești.

"Era prietenul nostru din liceu. Nu am mai auzit, de ieri, nimic de el. A salvat doi copii. [...] Se spune că acesta ar fi motivul pentru care a dispărut, dar nu suntem siguri", explică un apropiat al unuia dintre dispăruți.

Nava este acum scufundată la 500 de metri adâncime. Echipele de salvare nu știu dacă în ea au mai rămas trupuri de recuperat.