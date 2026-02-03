Antena Meniu Search
Mesajul Oanei Țoiu, după discuţiile din SUA: "Consolidăm legăturile diplomatice cu Legislativul american"

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut discuții la Washington cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanților a SUA, în cadrul unei întâlniri care vizează consolidarea legăturilor diplomatice dintre România și Legislativul american. Șefa diplomației române a anunțat că a transmis o invitație oficială pentru ca Mike Rogers să viziteze România în 2026, în vederea dezvoltării componentei economice a parteneriatului strategic.

de Redactia Observator

la 03.02.2026 , 21:18
Mesajul Oanei Țoiu, după discuţiile din SUA: "Consolidăm legăturile diplomatice cu Legislativul american" - Sursa: X/ Oana Toiu

"O dimineață de lucru la Washington alături de Mike Rogers, Președintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanților. Ne bucurăm de o prietenie de lungă durată cu congresmanul Rogers și de o relație remarcabilă cu statul pe care îl reprezintă, Alabama – partenerul nostru timpuriu în procesul de aderare la NATO", a transmis Oana Țoiu într-un mesaj publicat pe platforma X.

Potrivit ministrului de Externe, discuțiile s-au concentrat pe situația de securitate și pe necesitatea creșterii investițiilor comune în industria de apărare, într-un context internațional marcat de cerere ridicată.

"Am avut un dialog axat pe situația de securitate și pe importanța creșterii investițiilor comune în industria de apărare, pentru a spori capacitatea de livrare. Vedem oportunități reale pentru noi facilități de producție și mentenanță româno-americane", a mai subliniat Oana Țoiu.

Șefa diplomației române a apreciat, totodată, susținerea constantă a Congresului SUA pentru securitatea regiunii Mării Negre și a Flancului Estic al NATO.

"Consolidăm legăturile diplomatice cu Legislativul american și am transmis invitația de a vizita România în 2026, pentru a crește componenta economică a parteneriatului nostru strategic. Delegația noastră reflectă importanța acordată relației România - SUA, atât la nivelul administrației, cât și al Parlamentului", a mai declarat ministrul de Externe Oana Ţoiu. 

