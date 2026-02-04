Unde poţi să reclami asociaţia de proprietari. Cine verifică asociaţiile 

Estimativ, în România există zeci de mii de proprietari, iar cine stă la bloc ştie că fiecare asociaţie de proprietari vine la pachet cu anumite probleme specifice.

Românii care stau la bloc pot reclama asociaţia de proprietari în anumite situaţii

Dacă, de cele mai multe ori, când vine vorba despre o problemă existentă în ceea ce priveşte viaţa la bloc presupune o acţiune împotriva unui vecin sau altul, trebuie precizat că există anumite cazuri în care putem reclama chiar asociaţia de proprietari ca instituţie.

Cele mai multe probleme care pot viza o asociaţie de proprietari sunt legate de trei direcţii: probleme privind nereguli financiare, probleme privind anumite prejudicii sau probleme care presupun prestarea unor servicii neconforme.

Ce instituţii verifică asociaţiile de proprietari

În principiu, există patru instituţii care ar putea efectua verificări la o asociaţie de proprietari. Cele mai multe verificări pot fi efectuate de Primăria Locală, prin intermediul unui eventual departament de Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari.

De asemenea, în funcţie de problema existentă mai pot dispune verificări şi Poliţia, Protecţia Consumatorilor sau instanţele de judecată.

Cine poate face un control financiar contabil

Dacă se suspectează existenţa unor anumite nereguli financiar, asociaţia de proprietari ar putea fi controlată de Poliţie, prin intermediul departamentului aferent.

Apoi, în funcţie de cele depistate la faţa locului, se pot dispune anumite măsuri sau dosarul poate fi transmis mai departe, către alte instituţii abilitate.

Unde poţi reclama preşedintele sau asociaţia de proprietari

Cele mai multe reclamaţii care ar putea viza o asociaţie de proprietari sau pe preşedintele acesteia ar fi depuse, în mod normal, la Primăria Locală, care are atribuţii de control prin lege.

Dacă o persoană îşi doreşte să reclame asociaţia de proprietari din cauza existenţei unor eventuale prejudicii, atunci se poate adresa şi direct instanţelor de judecată. Pot exista situaţii în care o persoană să aibă dreptul să dea judecată asociaţia de proprietari.

