Elon Musk devine primul om din istorie cu o avere de peste 800 mld. dolari, după anunţul de fuziune xAI–SpaceX

Averea lui Elon Musk a depăşit pentru prima dată în istorie pragul de 800 de miliarde de dolari, în urma anunţului privind fuziunea între startupul său de inteligenţă artificială xAI şi compania sa spaţială SpaceX, scrie Forbes, citat de Agerpres.

la 03.02.2026 , 21:54
Elon Musk devine primul om din istorie cu o avere de peste 800 mld. dolari, după anunţul de fuziune xAI–SpaceX Elon Musk la Forumul Economic Mondial de la Davos. 22 ianuarie 2026 - ProfiMedia

Tranzacţia, care evaluează noua entitate la 1.250 de miliarde de dolari, transformă grupul în cea mai valoroasă companie privată din lume.

Fuziunea are un impact direct asupra averii miliardarului, care deţinea înainte de operaţiune 42% din SpaceX (evaluată la 800 de miliarde de dolari) şi aproximativ 49% din xAI (evaluată la 250 de miliarde de dolari). După combinarea celor două, Musk ar deţine circa 43% din noua entitate, adică un activ estimat la 542 de miliarde de dolari.

Averea lui Musk a crescut cu 84 mld. dolari după anunţul de fuziune

Potrivit calculului realizat de Forbes, averea totală a lui Musk a crescut cu 84 de miliarde de dolari după anunţul de fuziune, ajungând la impresionanta sumă de 852 de miliarde de dolari. Diferenţa faţă de al doilea cel mai bogat om al lumii, Larry Page, este uriaşă: aproximativ 578 de miliarde de dolari.

SpaceX devine astfel de departe cel mai valoros activ al imperiului Musk, la care se adaugă participaţia de aproximativ 12% în Tesla (177–178 miliarde de dolari în valoare bursieră) şi opţiuni de acţiuni evaluate la circa 124 de miliarde de dolari. La acestea se adaugă şi planul său de remunerare de 1.000 de miliarde de dolari, aprobat recent de acţionarii Tesla, condiţionat de atingerea unor obiective extreme de performanţă.

Nu este prima reconfigurare majoră a conglomeratului creat de Musk. În martie, el a fuzionat deja xAI cu reţeaua socială X (fostul Twitter). În doar câteva luni, averea sa a trecut prin salturi fulgerătoare: 500, 600, apoi 700 de miliarde de dolari, ajungând acum la peste 800.

Ascensiunea remarcabilă îl apropie pe Musk de un prag fără precedent: posibilitatea de a deveni primul trillionar (1.000 de miliarde de dolari) din istorie.

