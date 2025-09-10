Antena Meniu Search
Video Apple iPhone 17 este aici. Cum arată variantele şi ce preţuri au

Aşteptarea a luat sfârşit! Cea mai aşteptată lansare de smartphone, din cauza noilor taxe vamale impuse de Donald Trump, a avut loc aseară.

de Redactia Observator

la 10.09.2025 , 20:53

Apple a prezentat noua generaţie de dispozitive iPhone, mai scumpe cu 100 de dolari. Modelul Air este vedeta seriei 17 - cel mai subţire telefon produs pană acum de gigantul din Cupertino. Concurenţa pe piaţa telefoanelor este însă uriaşă: Samsung şi Xiaomi împart topul vânzărilor cu Apple.

Noul model iPhone Air are o grosime de doar 5,5 milimetri şi un cadru din titan, folosit la navele spaţiale.

Este prima schimbare de design importantă de la lansarea iPhone X în 2017.

Noul iPhone propune utilizatorilor o nouă variantă de culoare - verde salvie. Cromatica este completată cu nuanţele de lavandă, albastru, negru şi alb. Versiunea Pro vine cu un design nou, o cameră cu zoom îmbunătăţit şi o baterie mai performanta.

Pe lângă telefoane, Apple a dezvăluit şi o nouă serie de căşti. În premieră, AirPods Pro 3 vor putea traduce conversaţiile în timp real în mai multe limbi străine.

