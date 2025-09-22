Arabia Saudită primește protecție nucleară de la Pakistan. Acordul era în pregătire de mai mulţi ani

Potrivit analistului Ali Shihabi, apropiat de Guvernul saudit, Arabia Saudită va fi protejată de umbrela nucleară a Pakistanului, la doar câteva zile după semnarea neașteptată a unui tratat de apărare reciprocă între cele două state aliate, relatează AFP, conform News.ro.

Un apropiat al curţii regale saudite, Ali Shihabi dezvăluie AFP că acordul se afla în pregătire de ani de zile şi că Riadul aştepta ca India, marele rival al Pakistanului, să înţeleagă nevoile de securitate ale regatului.

Întrebat de AFP duminică dacă armamentul nuclear pakistanez poate să fie folosit în apărrarea Arabiei Saudite, Shihabi a răspuns "da, aşa este".

"Domeniul nuclear face parte integrantă din acest acord, iar Pakistanul îşi aminteşte că regatul i-a finanţat larg programul nuclear şi l-a susţinut atunci când era sancţionat", a adăugat el.

"India va înţelege nevoile în domeniul securităţii ale Arabiei Saudite. Regatul întreţine relaţii excelente cu India", a continuat el.

Pakistanul își pune programul nuclear la dispoziția Arabiei Saudite

Ministrul pakistanez al Apărării Khawaja Asif anunţa recent la un post local că programul nuclear al Pakistanului va fi pus la dispoziţia Arabiei Saudite în caz de nevoie, în urma semnării acordului.

Acordul de apărare reciprocă a fost semnat la Riad la câteva zile după un atac israelian împotriva unor lideri ai mişcării islamiste palestiniene Hamas în Qatarul vecin, care a provocat o undă de şoc în rândul monarhiilor bogate de la Golful Persic, mult timp dependente de Statele Unite în securitatea lor.

Acest pact intervine la câteva luni în urma unui Război de Patru Zile între Pakistan şi India, soldat cu peste 70 de morţi de ambele părţi.

Premierul indian Narendra Modi se afla în vizit în Arabia Saudită, în aprilie, şi şi-a scurtat vizita în urma unui atac sângeros vizând turişti, în India, care a declanţat acest război.

Arabia Saudită, pivot între India și Pakistan

India şi Pakistanul se acuză reciproc de mult timp de faptul că susţin grupări armate cu scopul de a se destabiliza reciproc. Arabia Saudită se consideră că a jucat un rol central în dezescaladarea acestui conflict. Regatul este, de ani de zile, un furnizor major de petrol al Indiei, cea mai populată ţară din lume.

Economia indiană - care se află într-o creştere puternică - depinde larg de importuri de petrol, iar Arabia Saudită este cel de-al treilea furnizor al său, potrivit Ministerului indian de Externe. Islamabadul întreţine, de asemenea, de zeci de ani, relaţii strânse cu Riadul, unde trăiesc şi munesc peste 2,5 milioane de pakistanezi. Arabia Saudită a fost mult timp un susţinător esenţial al economiei fragile a Pakistanului.

