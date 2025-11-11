12 morți într-un atentat sinucigaș la Islamabad. Cel mai sângeros atac din 2008 încoace, atribuit afganilor

12 persoane au murit și cel puțin 20 au fost rănite, într-un atac sinucigaș cu bombă în fața unui tribunal din Islamabad, capitala Pakistanului. Este cel mai grav atac sinucigaș cu bombă din ţară din ultimele două decenii.

Atacatorul plănuia să se arunce în aer în tribunalul, însă nu a reușit să intre, și în schimb s-a detonat lângă o mașină de poliție parcată în fața instanței din Islamabad. 12 persoane au murit și alte 20 au fost rănite. Martorii au descris scene de haos după explozia puternică.

Atac sinucigaș cu bombă în fața unui tribunal din Islamabad

Atentatul nu a fost revendicat, însă o sursă din domeniul securității a declarat pentru CNN că acesta a fost comis de militanți asociați cu talibanii afgani și India. Pakistanul are relaţii tensionate accentuate cu cele două ţări vecine, Afganistan şi India.

Articolul continuă după reclamă

"La ora 12:39 a avut loc un atentat sinucigaş la Kachehri, unde se află tribunalul", a declarat pentru jurnalişti ministrul Mohsin Naqvi, menţionând "12 morţi şi aproximativ 27 de răniţi". Potrivit acestuia, atacatorul a aşteptat în afara tribunalului înainte de a declanşa dispozitivul exploziv lângă o maşină de poliţie. "Încercăm să îl identificăm şi să stabilim de unde vine", a declarat Naqvi jurnaliştilor aflaţi la faţa locului.

Martorii au raportat anterior o explozie puternică în această zonă rezidenţială. "După ce mi-am parcat maşina şi am intrat în complex (...), am auzit o bubuitură puternică la intrare", a spus avocatul Rustam Malik.

"A fost un haos total, avocaţi şi alţi oameni alergau în interiorul complexului. Am văzut două cadavre întinse lângă uşă şi mai multe maşini erau în flăcări", a adăugat avocatul, unul dintre martorii care a vorbit cu AFP.

Forţele de securitate au izolat zona, care găzduieşte mai multe birouri guvernamentale. "A fost o explozie enormă", a relatat Mohammed Shahzad Butt, un alt avocat. "Toată lumea a început să intre panicată (în clădire). Am văzut cel puţin cinci cadavre întinse în faţa uşii de la intrare", a adăugat el.

Capitala ţării, Islamabad, este considerat un oraş destul de sigur comparativ cu restul ţării, ultimul atac având loc în decembrie 2022. Pakistanul se confruntă cu o reînviere a atacurilor, pe care le atribuie în special grupurilor înarmate care, conform autorităţilor, se ascund pe teritoriul afgan.

Tensiuni tot mai mari între India, Pakistan şi Afganistan

Ministrul de Interne a menţionat că atentatul sinucigaş de la Islamabad a avut loc după un atac comis luni seara în regiunea Khyber Pakhtunkhwa (nord-vest, la graniţa cu Afganistanul). "Trei persoane au murit în acest atac, atacatorul era afgan", a declarat ministrul marţi, acuzând faptul că "Afganistanul este direct implicat".

La mijlocul lunii octombrie, Pakistanul şi Afganistanul au avut confruntări de o intensitate rară, în principal la graniţă, dar ciocnirea a escaladat inclusiv la Kabul, unde s-au înregistrat explozii. Peste 70 de persoane au fost ucise, printre care aproximativ 50 de civili afgani, conform ONU.

Cele două ţări au convenit un armistiţiu fragil, ai cărui termeni nu au reuşit să fie clarificaţi în timpul mai multor runde de negocieri. Fiecare a dat vina pe celălalt pentru eşecul acestor discuţii, care s-au încheiat săptămâna trecută.

Tensiunile sunt, de asemenea, puternice cu India, altă ţară vecină şi inamic istoric, de la un război fulger din luna mai care a provocat peste 70 de morţi în ambele tabere şi acre s-a încheiat cu un armistiţiu.

Luni, New Delhi a fost, de asemenea, scena unei explozii care a provocat opt morţi. Prim-ministrul indian Narendra Modi a calificat-o drept un "complot", dar poliţia nu a invocat nicio cauză pentru a explica explozia.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie la vedere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰