Protestele împotriva regimului de la Teheran se amplifică în toată țara. Sărăcia și explozia prețurilor scot tot mai mulți oameni în stradă. Liderii țării susțin că protestatarii s-au lăsat convinși de promisiunile de ajutor ale președintelui american, Donald Trump – care tocmai a anunțat că se va implica dacă vor fi omorâți oameni. Iar victime există. Circa 50 de protestatari ar fi murit în timpul incidentelor. Deși, neoficial, medicii susțin că numărul morților este mult mai mare.

Mișcările de stradă de la Teheran și din celelalte provincii ale țării au continuat și aseară. Oamenii își doresc răsturnarea regimului și întoarcerea la putere a fiului fostului șah al Iranului. Aflat în exil în Statele Unite, acesta i-a cerut susținere lui Donald Trump și le-a solicitat oamenilor să ocupe străzile.

"Compatrioții mei, sunt mândru de voi, toți cei care ați ieșit pe străzile din toată țara, joi seară. Vă transmit mulțumirile mele. […] Îi invit pe liderii de teren să încerce să adune mulțimile. Știu că nu veți abandona străzile. […] Fiți siguri că victoria este a voastră!" a spus prințul Reza Pahlavi.

Ayatollahul Khamenei ameninţă iranienii şi dă vina pe Trump

Liderul suprem al Iranului amenință însă cu o represiune dură. Ayatollahul Ali Khamenei este convins că iranienii doar încearcă să îi facă pe plac lui Donald Trump. Autoritățile nu vor ceda presiunii protestatarilor și anunță că opozanții regimului ar putea fi chiar condamnați la moarte.

"Mâinile lui sunt pătate cu sângele a peste o mie de iranieni care au fost uciși... În războiul de 12 zile. Mâna lui este pătată cu sângele iranienilor. Apoi spune 'Sunt un susținător al poporului iranian', iar oamenii care nu gândesc și nu au minte îl ascultă și îl cred. Aprind focuri ca să-i facă pe plac (n.r. lui Trump)" a spus ayatollahul Ali Khamenei.

SUA se vor implica dacă Iranul începe "să ucidă oameni așa cum au făcut-o în trecut"

"Am afirmat cu tărie că, dacă încep să ucidă oameni așa cum au făcut-o în trecut, ne vom implica. Îi vom lovi foarte tare, unde doare. Și asta nu înseamnă să acționăm direct, ci să-i lovim foarte, foarte tare, unde doare. […] Au făcut o treabă proastă. Și-au tratat poporul foarte rău, iar acum sunt răsplătiți" a spus președintele american Donald Trump.

Situația din Iran este monitorizată de lideri din întreaga lume. Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii au semnat o declarație comună în care solicită autorităților să dea dovadă de reținere. Iar Benyamin Netanyahu afirmă că nu se va implica în tensiunile de la Teheran.

Între timp, situația din stradă este din ce în ce mai violentă. Organizațiile de susținere a drepturilor omului avansează un număr de 50 de oameni care și-au pierdut viața în proteste. Dar potrivit unor surse ale publicației Times, cel puțin 200 de oameni ar fi fost împușcați de forțele de ordine.

