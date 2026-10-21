Între stabilitate şi mobilitate. Generaţiile tinere schimbă serviciul şi după un an, doi, în vreme ce angajaţii de peste 50 de ani lucrează de-o viaţă în acelaşi loc fără gânduri de plecare. Prea multe locuri de muncă în CV pot reprezenta, însă, un dezavantaj, dar, pe de altă parte, schimbarea aduce deseori şanse de avansare şi un salariu mai mare. Specialiştii în resurse umane au stabilit care este perioada optimă de stat într-o companie înainte de următorul pas.

Diferențe uriașe între generații. Cât stau într-o companie tinerii față de cei trecuți de 50 de ani

La 22 de ani, Iustiana îmbină facultatea cu munca. Să rămână multă vreme la același angajator nu este, deocamdată, o prioritate pentru ea.

"Fac design grafic. Lucrez în publicitate. Lucrez din liceu. Sunt la al treilea job deja, la 22 de ani", a declarat Iustiana Bugescu, tânără angajată.

De ce îşi schimbă tinerii locul de muncă atât de des

Pentru mulți tineri, schimbarea locului de muncă este o cale spre bani mai mulţi și oportunități de avansare. La fel de important este, însă, şi echilibrul între timpul petrecut la serviciu şi viaţa personală.

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"Probabil că aș mai rămâne o scurtă perioadă pentru a vedea în ce direcție o iau lucrurile și, ulterior, dacă nu se schimbă ceva, mă voi orienta spre un loc nou", a precizat alt tânăr.

"Tinerii vor să-și găsească un mediu mai prietenos, nu doar că sunt plătiți mai bine. Pentru ei contează mult beneficiile extrasalariale, cum se simt, cum li se vorbește, dacă se simt respectați și dacă fac ceea ce le place", a explicat Cristina Ceban, brand manager platformă de joburi.

Generaţia Z rezistă, în mediu, doar un an la un singur angajator

Datele arată diferențe între generații. Angajații din Generația Z rămân, în medie, aproximativ un an la un loc de muncă. Milenialii născuți între 1981 și 1996, în jur de doi ani și jumătate.

"25 de ani. Lucrez în Protecția Copilului. Probabil că nu știu, asta e menirea. Asta e singurul răspuns. Ei (n.r. tinerii) au o mentalitate mult mai deschisă spre nou față de noi, ăștia mai în vârstă", a explicat un angajat cu vechime.

Cât timp trebuie să stai la un job pentru a avansa profesional şi salarial

"Dacă înainte, candidații și angajații aflați la început de drum, aflați de carieră, erau dispuși să învețe inclusiv pe timpul și pe banii lor, astăzi, candidații și angajații aflați la început de drum nu mai au această disponibilitate. Vor să fie plătiți și dacă nu știu", a punctat Aida Chivu, recrutor.

Ritmul ideal pentru a avansa în carieră și a maximiza veniturile este o perioadă cuprinsă între doi şi patru ani la acelaşi loc de muncă spun specialiştii în resurse umane. Schimbările mult prea dese pot ridica semne de întrebare despre loialitatea unui angajat.