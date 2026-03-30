Armata americană construieşte un complex militar de amploare sub sala de evenimente cerută de Trump

Preşedintele american Donald Trump anunţă că armata americană construieşte un "complex mare" militar sub sala de bal monumentală pe care o ridică la Casa Albă, relatează AFP.

de Redactia Observator

la 30.03.2026 , 09:29
"În prezent, armata construieşte un complex mare sub sala de bal (...). Totul se desfăşoară bine. Suntem chiar înainte faţă de calendar", a declarat şeful statului american la bordul aeronavei prezidenţiale Air Force One la întoarcerea din weekend din Florida, arătând presei planuri ale sălii de bal.

"Sala de bal este folosită de fapt ca adăpost pentru tot ceea ce este în curs de construcţie dedesubt de către militari, fie că este vorba despre drone sau despre altceva", a adăugat el.

El a declarat că aceste informaţii "au apărut recent, în urma unui proces ridicol" împotriva şantierului.

În octombrie, fostul promotor imobiliar a cerut distrugerea cu buldozerul a unei întregi aripi a sediului preşedinţiei, la Washington.

El a cerut să se construiască o sală de evenimente care să găzduiască 1.000 de persoane, pentru recepţii şi dineuri în onoarea unor lideri străini.

Donald Trump evocă foarte frecvent, în detaliu, aceste lucrări care au provocat numeroase critici.

"Folosim onix şi pietre incredibile", a declarat el recent într-o conferinţăde presă dedicată în parte Războiului din Orientul Mijlociu.

Proiectul, unul dintre cele mai ambiţioase în celebrul sit de peste un secol, a luat amploare.

Bugetul său estimat, finanţat din donaţii private, s-a dublat de la 200 la 400 de milioane de dolari.

