Fiul lui Nicuşor Dan a fost în centrul atenţiei, astăzi, la expoziţia de tehnică militară Black Sea Defense. Antim şi-a însoţit tatăl şi a inspectat personal avioanele F-35 şi blindatele de ultimă generaţie. La aproape 4 ani, este fascinat de tot ce înseamnă maşini şi tehnică de luptă, a dezvăluit preşedintele.

Purtat în braţe de tatăl său, Antim a verificat cu atenţie tehnica militară expusă la Bucureşti.

Împreună, tată şi fiu, s-au urcat la manşa unui avion F-35.

"În această dimineaţă, preşedintele Nicuşor Dan îşi exercită şi rolul de tată. A venit la expoziţia dedicată industriei de apărare de mână cu fiul lui, Antim, în vârstă de trei ani. Micuţul este pasionat de avioane, are acasă jucării, avioane în miniatură şi nu doar asta, ci şi rachete", transmite Bianca Iacob, reporter Observator.

Reporter: Ce ţi-a plăcut cel mai mult?

Antim, fiul lui Nicuşor Dan: Când m-am urcat în avion.

Antim a luat apoi la rând blindatele. Maşina este o blindată 4x4, prima de acest fel fabricată în România. Vlah a fost testat zilele trecute şi de preşedintele Slovaciei, imediat după summitul B9 de la Palatul Cotroceni.

Fiul preşedintelui s-a umplut de cadouri din partea reprezentanţilor industriei militare.

Antim s-a ales cu o medalie şi din partea ambasadorului Statelor Unite.

"Wow! Dar ştii cum se face asta? Trebuie să dai mâna. Dai mâna aşa...", îi explică Nicuşor Dan fiului său.

"Orice are patru, șase sau opt roți e potrivit pentru vârsta lui și pentru un băiețel. Da, deci a fost foarte bucuros să vadă toate mașinăriile și sunt niște întrebări pe care le-am amânat pentru acasă", a declarat preşedintele României.

Fiul preşedintelui şi-a făcut prieteni noi. Şi nu a plecat acasă fără să admire şi trofeul Cupei Campionilor câştigat de Steaua în 1986.

La ediţia de anul acesta a Black Sea Defense au expus tehnică militară peste 500 de companii din 36 de ţări, inclusiv Statele Unite, Germania sau Coreea de Sud.

