Armata lui Putin pierde lunar cu 6.000 mai mulţi soldaţi decât recrutează - The Guardian

Rusia pierde în Ucraina, în fiecare lună, cu aproximativ 6.000 de militari mai mult decât reuşeşte să recruteze, au declarat oficiali occidentali, scrie The Guardian.

Deşi Rusia continuă să atragă rapid noi recruţi pentru front, într-un ritm estimat la 1.000 pe zi, în ultimele două luni nici măcar acest nivel nu a fost suficient pentru a-i înlocui pe cei ucişi sau răniţi.

Câţi soldaţi pierde armata Rusiei

"Estimăm că diferenţa dintre numărul persoanelor pe care Rusia le pierde şi numărul celor pe care reuşeşte să le recruteze este în prezent de aproximativ 6.000 pe lună", a declarat un oficial occidental.

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"Răspunsul lui Putin la această situaţie a fost să escaladeze el însuşi şi să vizeze infrastructura civilă şi civilii din Ucraina, lansând peste 360 de rachete de la începutul lunii iulie şi profitând de deficitul Kievului în ceea ce priveşte apărarea împotriva rachetelor balistice. Este clar că Moscova intenţionează să încerce să distrugă moralul ucrainenilor prin distrugerea infrastructurii energetice în această iarnă", a mai spus sursa citată.

Aceste tactici sunt folosite în parte pentru că Putin are opţiuni limitate pentru a compensa, prin noi recrutări, pierderile uriaşe de pe câmpul de luptă.

Oficialii occidentali consideră că o nouă mobilizare ar reprezenta un risc major atât din punct de vedere politic, cât şi economic. Ei afirmă că ultima astfel de măsură, din toamna anului 2022, a determinat aproximativ un milion de ruşi, mulţi dintre ei înalt calificaţi, să părăsească ţara, mai puţin de jumătate dintre aceştia revenind ulterior.

De asemenea, nu este clar dacă armata rusă ar putea integra cele câteva sute de mii de noi recruţi pe care i-ar genera o astfel de mobilizare, având în vedere lipsa echipamentelor şi a ofiţerilor.

Ucraina a atacat în mod repetat obiective ruseşti legate de industria petrolieră, provocând penurii de combustibil, însă a solicitat în repetate rânduri mai mult sprijin din partea aliaţilor, atât sub forma rachetelor ofensive, cât şi a sistemelor de apărare.

Premierul britanic, în vizită la Kiev

Andy Burnham a vizitat Kievul în această săptămână, în prima sa deplasare în străinătate în calitate de prim-ministru. El i-a spus lui Volodimir Zelenski că Regatul Unit va furniza Ucrainei informaţii anterior clasificate privind componentele de fabricaţie britanică ale rachetelor de croazieră cu rază lungă de acţiune.

Burnham a cerut, de asemenea, comunităţii internaţionale să facă mai mult pentru protejarea Ucrainei împotriva atacurilor ruseşti, în special prin furnizarea mai multor rachete interceptoare Patriot de fabricaţie americană. El ar urma să susţină acest punct de vedere la Adunarea Generală a ONU de luna viitoare, la New York.

Ca reacţie, Rusia a formulat în mod repetat ameninţări cu represalii, inclusiv referiri la atacarea unor ţinte militare britanice atât în interiorul, cât şi în afara Ucrainei.

Oficialii occidentali au declarat că, deşi ameninţarea reprezentată de Rusia rămâne foarte reală, situaţia nu s-a schimbat, iar evaluarea lor este că -Putin doreşte în mod categoric să evite o confruntare directă cu NATO-.

"Vedem o continuare a retoricii ostile şi a diverselor acuzaţii la adresa Regatului Unit. Acest lucru este pe deplin în concordanţă cu doctrina militară rusă de lungă durată, care presupune utilizarea retoricii atât pentru a exploata temerile adversarilor, cât şi pentru a influenţa procesul decizional. Aşadar, nu este un fenomen nou", a declarat un oficial.

Obiectivul general al lui Putin în Ucraina

Oficialii afirmă că Rusia dispune în continuare de capacitatea de a viza Regatul Unit, de exemplu prin atacuri cibernetice sau atacuri fizice asupra unor obiective civile, efectuate prin intermediari, inclusiv asupra unor fabrici sau depozite. Anul trecut, şase bărbaţi au fost condamnaţi la închisoare pentru implicarea într-un atac ordonat de Rusia asupra unui depozit din estul Londrei în care se afla ajutor destinat Ucrainei.

Oficialii au precizat însă că evaluarea lor este că Putin va limita orice astfel de acţiune pentru a evita un conflict mai direct cu NATO. Obiectivul general al lui Putin în Ucraina, consideră oficialii occidentali, este continuarea unui război de uzură, în speranţa că sprijinul aliaţilor Ucrainei se va diminua, în special dacă guvernele vor fi descurajate de îngrijorarea opiniei publice provocată de ameninţările Rusiei.

Astfel de ameninţări ar trebui privite, a afirmat un oficial, drept încercări de a crea o Europă fragmentată şi mai vulnerabilă. "Este important să avem în vedere că acest lucru nu este nou. Rusia a invocat de numeroase ori în ultimii ani ameninţarea unei posibile utilizări a armelor nucleare pentru a încerca să ne sperie şi să ne determine să punem capăt sprijinului pentru Ucraina", a declarat un alt oficial.