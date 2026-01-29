Președintele Donald Trump și-a intensificat brusc amenințările la adresa Iranului, sugerând că, dacă Teheranul nu va accepta un set de cereri formulate de administrația americană, ar putea lansa în curând un atac "rapid și extrem de violent".

Cele trei condiţii impuse de Trump Iranului pentru a preveni un atac "rapid și extrem de violent" - Profimedia Images

Ameninţarea lui Trump vine la opt luni după primul atac direct al forțelor americane asupra Iranului și include portavionul Abraham Lincoln, alte nave militare, bombardiere și avioane de vânătoare, toate poziționate în regiune, în apropiere de Iran. Trump a comparat explicit această desfășurare de forțe cu mobilizarea pe care a ordonat-o în apropierea Venezuelei la sfârșitul anului trecut, chiar înaintea operațiunii care l-a capturat pe Nicolás Maduro și pe soția acestuia în miez de noapte, la începutul lunii ianuarie, scrie New York Times.

Trump nu a oferit detalii despre acord, menționând doar că o flotă masivă se îndreaptă spre Iran. Oficialii americani și europeni spun însă că i-au prezentat Iranului trei cereri principale: încetarea definitivă a îmbogățirii uraniului, pentru a opri programul nuclear iranian. Deși principalele situri nucleare de la Natanz și Fordo au fost avariate în iunie, Iranul ar putea continua îmbogățirea în locații mai mici, greu de detectat. Limitarea razei și numărului de rachete balistice, ceea ce ar reduce capacitatea Iranului de a lovi Israelul și ar slăbi ultimul său element de descurajare militară. Oprirea sprijinului pentru grupările proxy din Orientul Mijlociu, inclusiv Hamas, Hezbollah și rebelii houthi din Yemen. Aceasta ar putea fi cea mai ușor de acceptat, ținând cont de problemele economice și financiare ale Iranului.

Din aceste cereri, și din postarea lui Trump de miercuri dimineață de pe Truth Social, a lipsit orice referire la protejarea protestatarilor care au ieșit în stradă în Iran în luna decembrie, zguduind țara și generând cea mai recentă criză pentru guvern. Trump promisese, în postări anterioare pe rețelele sociale, că va veni în ajutorul acestora, dar în ultimele săptămâni i-a menționat abia deloc.

Iranul afirmă că bilanțul morților este de 3.117 persoane, însă organizațiile pentru drepturile omului susțin că această cifră ar putea fi mult mai mare. Estimările acestora variază între 3.400 și 6.200 de morți, însă numărul real ar putea să nu fie cunoscut niciodată.

Trump ameninţă că va "decapita" regimul din Iran după modelul Venezuelei

Trump s-a simțit încurajat de succesul inițial din Venezuela și a folosit în mod evident amenințarea unei decapitări similare a regimului iranian pentru a intimida conducerea clericală a țării și Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, cele mai elitiste forțe militare ale Iranului.

Cu două săptămâni în urmă, Trump părea gata să atace, dar a suspendat acțiunea după ce a primit asigurări că Iranul nu va executa 800 de protestatari, cum susținea el. Oficialii iranieni au spus că numărul era greșit și că protestatarii nu au fost judecați sau condamnați.

Negocierile au scos la iveală fragilitatea sistemului iranian. Ministrul de externe, Abbas Araghchi, a trebuit să ceară permisiunea pentru a discuta cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și a transmis angajamentele printr-o terță parte. Autoritatea sa pare limitată, iar deciziile importante sunt luate de ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului.

Miercuri, Araghchi a declarat că Iranul nu a solicitat o întâlnire cu Statele Unite și nu a luat o decizie privind negocierile, în timp ce mai multe țări încearcă să medieze. El a avertizat că diplomația nu poate funcționa "sub amenințarea forței militare" și că un război între Iran și SUA ar destabiliza întreaga regiune. A adăugat că SUA au încercat deja "toate acțiunile ostile imaginabile, de la sancțiuni și atacuri cibernetice la atacuri militare directe".

Secretarul de stat Marco Rubio a spus că desfășurarea de forțe americane este în mare parte defensivă, pentru că mii de soldați se află "în raza de acțiune a dronelor iraniene și a rachetelor balistice". Totuși, a avertizat că forțele americane ar putea acționa și preventiv.

În ultima săptămână, negocierile nu au înregistrat progres, iar Iranul nu dă semne că ar accepta cererile americane. Dacă le-ar accepta, acestea ar reduce considerabil capacitățile Iranului după războiul de 12 zile cu Israelul din iunie, când SUA au atacat siturile nucleare de la Natanz, Fordo și Isfahan.

Cele trei situri erau punctele centrale pentru infrastructura nucleară vastă pe care Iranul a construit-o de-a lungul a mai bine de un sfert de secol. Deși Trump a afirmat în mod repetat că programul nuclear a fost închis, propria sa strategie de securitate națională, publicată în toamnă, a avut o evaluare mai nuanțată, afirmând că atacul din iunie "a degradat semnificativ programul nuclear al Iranului".

Cererile lui Trump ca să nu atace Iranul

Prima cerere, ca Iranul să renunțe complet la îmbogățirea nucleară, ar fi dificil de monitorizat. Principalele situri de îmbogățire de la Natanz și Fordo au fost grav lovite și este puțin probabil să fie redeschise. Totuși, este posibilă îmbogățirea uraniului, creșterea purității acestuia, în locații mici, ușor de ascuns. Dacă Iranul ar putea avea acces la uraniul deja îmbogățit la 60%, aproape de nivelul necesar pentru arme nucleare, care a fost îngropat în urma atacurilor, ar putea produce suficient combustibil pentru câteva arme. Până în prezent, potrivit serviciilor de informații americane și europene, nu există semne că Iranul ar fi obținut acces la acest material.

A doua cerere, limitarea razei și a numărului de rachete balistice, ar face aproape imposibil pentru Iran să lovească teritoriul israelian. Aceste rachete reprezintă ultimul element de descurajare din arsenalul Iranului împotriva unui nou atac israelian. Un astfel de atac nu pare iminent, însă premierul Benjamin Netanyahu a amenințat cu lovituri suplimentare dacă Iranul se reînarmează.

A treia cerere, care vizează întreruperea sprijinului pentru grupările proxy, ar putea fi cea mai ușor de acceptat de Iran. Economia țării este profund slăbită, moneda națională a atins noi minime, iar guvernul are puține resurse de alocat foștilor săi aliați, care se confruntă acum cu atacuri intense din partea Israelului.

Redactia Observator

