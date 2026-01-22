Spania readuce în discuție ideea unei armate europene comune ca măsură de descurajare militară
Spania solicită Uniunii Europene să facă pași concreți pentru înființarea unei armate comune europene, ca măsură de descurajare în fața amenințărilor externe, a declarat miercuri ministrul spaniol de Externe, Jose Manuel Albares. Oficialul a subliniat că integrarea resurselor și a industriei de apărare la nivelul UE ar permite mobilizarea mai rapidă și mai eficientă a unei forțe militare colective, fără a înlocui NATO, ci pentru a întări autonomia strategică a Europei.
Ministrul spaniol de Externe, Jose Manuel Albares, a spus că UE ar trebui, mai întâi, să își pună la laolaltă resursele și să își integreze mai bine industria de apărare, iar apoi să mobilizeze o "coaliție de voință".
Îngrijorarea cu privire la disponibilitatea cetățenilor europeni de a se mobiliza militar este o "dezbatere legitimă", însă, la nivelul UE, șansele de a strânge rapid o forță importantă sunt mai mari decât dacă fiecare țară ar acționa separat, a afirmat Albares.
"Un efort comun ar fi mai eficient decât 27 de armate naționale separate", a declarat acesta.
Ministrul spaniol de Externe a subliniat că intenția unei asemenea armate nu este de a înlocui NATO, evidențiind importanța alianței transatlantice.
"Dar trebuie să demonstrăm că Europa nu este un loc care se va lăsa constrâns militar sau economic", a spus Albares.
Conceptul integrării forțelor militare naționale într-o armată europeană a fost propus pentru prima dată în 1951, pentru a contracara Uniunea Sovietică și a se asigura că reînarmarea Germaniei nu va amenința statele vecine, însă a fost respins de parlamentul Franței în 1954.
"Ideea apărării europene a făcut parte din originile UE. Revine generației mele sarcina de a finaliza acest proiect", a declarat Albares.
Declarațiile vin înaintea reuniunii liderilor UE, la Bruxelles, pe tema Groenlandei. Un purtător de cuvânt al Consiliului a confirmat că summitul va avea loc, în pofida anunțului lui Trump privind renunțarea la taxele vamale impuse țărilor europene și posibilitatea unui acord pentru Groenlanda.
