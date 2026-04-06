Video Atac al Ucrainei în Marea Neagră. Fregată rusească purtătoare de rachete Kalibr lovită de o dronă

Un atac ucrainean cu drone a lovit în portul Novorossiisk de pe coasta rusă a Mării Negre o fregată a Moscovei capabilă să transporte şi să lanseze opt rachete de croazieră şi 24 de rachete antiaeriene, potrivit informaţiilor publicate pe contul său de Telegram de către comandantul Forţelor de drone ale armatei ucrainene, Robert Brovdi, cunoscut mai mult sub pseudonimul Madyar, potrivit EFE, citată de Agerpres.

de Redactia Observator

la 06.04.2026 , 17:19
Iniţial, responsabilul militar ucrainean a spus că a fost lovită fregata "Amiralul Grigorovici", ulterior însă a revenit asupra postării şi a indicat că este vorba de fregata "Amiral Makarov". Marinarii ruşi de la bordul fregatei au încercat să respingă atacul ucrainean cu propriile rachete antiaeriene de pe navă, dar nu au reuşit să evite lovitura, susţine Madyar.

Ar fi fost lovită şi o platformă de extracţie a gazelor

Comandantul Forţelor ucrainene de drone a publicat şi o înregistrare video cu drona care a lovit fregata, indicând că amploarea pagubelor rămâne de stabilit. Madyar a informat de asemenea despre un alt atac ucrainean, care a vizat o platformă maritimă rusească de extracţie a gazelor, postând şi un filmuleţ în acest sens.

Articolul continuă după reclamă

Prima dintre cele două operaţiuni a fost desfăşurată de forţele ucrainene specializate în drone, în colaborare cu Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). La atacul asupra platformei ruse de extracţie a gazelor a colaborat şi marina ucraineană, a precizat Madyar. 

razboi ucraina rusia ucraina marea neagra drone fregata
