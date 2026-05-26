Rubio i-a transmis lui Trump un mesaj de la Putin despre planul ruşilor de a ataca Kievul. Reacţia UE

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a anunțat că, luni, la cererea lui Vladimir Putin, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov i-a transmis telefonic un mesaj destinat președintelui american Donald Trump.

Şeful diplomaţiei americane le-a spus jurnaliştilor că, în discuția cu Lavrov, au abordat și avertismentul Rusiei către angajații misiunilor diplomatice străine de a părăsi Kievul înaintea unor lovituri rusești planificate. Rubio a subliniat că avertismentul a fost transmis tuturor ambasadelor, nu doar SUA, însă Lavrov l-a sunat personal pentru a-l informa direct. Moscova nu a menționat momentul începerii loviturilor.

Rusia anunță că intenționează să lanseze atacuri asupra Kievului, inclusiv asupra "centrelor decizionale"

"Putin a vrut, i-a cerut să mă sune, ca să transmit mesajul direct președintelui (Trump), ceea ce am și făcut. Dar, desigur, văzuserăm deja notificarea trimisă tuturor reprezentanțelor diplomatice", a declarat Rubio.

El a adăugat că, în acest moment, nu există un calendar stabilit pentru negocierile de pace privind războiul din Ucraina, însă "SUA sunt întotdeauna pregătite să joace un rol constructiv".

"De fiecare dată când vedeți astfel de atacuri de amploare dintr-o parte sau alta, ele reamintesc de ce acest război îngrozitor, care durează deja mai mult decât Al Doilea Război Mondial, trebuie să se încheie. SUA sunt pregătite să facă tot posibilul pentru a contribui la încheierea acestui război și sperăm că va exista o oportunitate în acest sens", a mai spus secretarul de stat american.

Diplomații occidentali nu vor părăsi Kievul

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, l-a sunat pe Marco Rubio pe 25 mai și a transmis "oficial" părții americane că armata rusă va începe lovituri sistematice asupra unor obiective din Kiev despre care Moscova susține că ar fi folosite de armata ucraineană.

În contextul noilor amenințări, Ministerul de Externe al Ucrainei a anunțat că este pregătit să ofere sprijin suplimentar pentru securitatea misiunilor diplomatice străine care solicită acest lucru. Este "un şantaj neruşinat" pentru intimidarea diplomaţilor străini, a transmis Kievul.

Ambasadoarea UE la Kiev, Katarina Mathernova, a declarat că diplomații occidentali nu vor părăsi Kievul în ciuda noilor amenințări ale Rusiei privind posibile atacuri asupra capitalei ucrainene.

