Atac armat cu 4 morți într-un zgârie-nori plin cu birouri din Manhattan. Baie de sânge: criminalul s-a sinucis

Atac armat la New York! Cel puţin cinci persoane au murit, inclusiv un poliţist, după ce un bărbat înarmat a intrat într-un zgârie-nori şi a început să semene prăpăd. Cu puţin timp înainte de masacru, atacatorul a fost surprins de camerele de supraveghere din preajmă. Speriaţi, angajaţii au baricadat uşile cu mese şi scaune pentru a bloca accesul atacatorului. Agenţii au împânzit zona, însă l-au găsit mort pe individ, la etajul 33 al clădirii.

Cinci persoane, între care un polițist al Departamentului de Poliție din New York (NYPD), au fost ucise marți dimineață într-un atac armat produs în Manhattan, la o clădire de birouri. Atacatorul, un bărbat de 27 de ani originar din Las Vegas, este mort. Potrivit publicaţiei The New York Times, autorul s-a sinucis în timp ce se afla la etajul 33 al clădirii.

Incidentul a avut loc în jurul orei 01:00, într-un zgârie-nori de 193 de metri, situat la adresa 345 Park Avenue, care găzduiește sedii ale mai multor corporații, inclusiv National Football League (NFL) și Blackstone.

Potrivit poliției, suspectul a intrat în clădire purtând o armă lungă. Autoritățile au publicat o fotografie în care acesta poate fi văzut intrând în imobil, îmbrăcat în negru și purtând ochelari de soare.

NYPD a confirmat că este vorba despre un atacator solitar. Bărbatul ar fi murit în interiorul clădirii în urma unei răni auto-provocate. Motivul atacului nu este deocamdată cunoscut. Potrivit anchetatorilor, suspectul avea permis de port-armă ascunsă și deținea anterior o licență de investigator privat, expirată.

Pe lângă ofițerul NYPD decedat - care fusese împușcat în spate și transportat de urgență la Bellevue Hospital - alte două persoane au fost rănite. Una dintre ele se află în stare critică, iar cealaltă este în afara pericolului, potrivit CNN.

Clădirea a fost evacuată parțial, iar forțele de ordine au efectuat o percheziție etaj cu etaj. Zona a fost imediat izolată, iar poliția a desfășurat forțe semnificative, inclusiv echipe tactice și un elicopter de supraveghere. FBI colaborează cu NYPD în cadrul anchetei.

Primarul New York-ului, Eric Adams, a cerut cetățenilor să evite zona Park Avenue și East 51st Street. Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a fost informată despre incident și a transmis mesaje de susținere pentru victime și forțele de ordine.

Incidentele cu arme de foc sunt frecvente în SUA, unde numeroase persoane posedă astfel de arme. În 2024, peste 16.000 de persoane, fără a lua în calcul cazurile de suicid, au fost ucise cu arme de foc, potrivit organizaţiei neguvernamentale Gun Violence Archive. În decembrie anul trecut, Brian Thompson, patronul celui mai mare grup de asigurări de sănătate din SUA, UnitedHealthcare, a fost asasinat în plină stradă tot în cartierul Midtown Manhattan.

