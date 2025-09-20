Atac cibernetic afectează mai multe aeroporturi din Europa: întârzieri și anulări de zboruri
Un atac informatic asupra unui furnizor de servicii pentru sistemele de check-in şi îmbarcare a paralizat, sâmbătă, activitatea mai multor aeroporturi majore din Europa, între care Heathrow, Bruxelles şi Berlin. Operatorii au confirmat problemele, relatează Reuters, citaţi de news.ro.
Sistemele automate, blocate
Incidentul a dus la blocarea sistemelor automate, obligând trecerea la proceduri manuale de înregistrare şi îmbarcare. "Impactul asupra programului de zbor este semnificativ şi, din păcate, vor apărea întârzieri şi anulări", a transmis Aeroportul Bruxelles, într-un comunicat. Aeroportul Heathrow a anunţat, la rândul său, întârzieri cauzate de "o problemă tehnică" la un furnizor extern. În acelaşi timp, aeroportul din Berlin a publicat pe site un mesaj prin care informează pasagerii despre timpii de aşteptare prelungiţi la check-in.
Operatorii le-au cerut călătorilor programaţi pentru sâmbătă să îşi confirme zborurile direct la companiile aeriene, înainte de a pleca spre aeroport. În schimb, Aeroportul din Frankfurt a precizat că nu este afectat de atac.
